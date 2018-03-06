TeleTrade: Всем нашим клиентам свойственна ответственность

Ежегодно сотни тысяч людей впервые приходят на международные финансовые рынки в поисках заработка. И далеко не у всех процесс взаимодействия с брокерскими компаниями проходит гладко. Группа компаний TeleTrade помогает клиентам в решении любых вопросов в регионах присутствия, а сегодня это 26 стран. Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме, ИА «Высота 102» рассказала главный специалист службы поддержки TeleTrade Марина Мокану.









– Марина, какие задачи решает служба поддержки клиентов TeleTrade?

– Мы решаем любые вопросы, связанные с обслуживанием клиентов в компании. Поскольку TeleTrade предоставляет доступ к торговле с помощью MetaTrader, то, конечно, спрашивают об этой платформе: как выставить приказ, переустановить, найти ту или иную функцию или, например, индикатор , как изменить цвет интерфейса и прочее. Также мы консультируем по продуктам компании: например, что такое CFD на ETF или на криптовалюту , какой спред по валютной паре, какие типы счёта есть. Разъясняем правила акций, начисления бонусов.







– Но ведь вся эта информация есть на сайте компании...

– Однако большинство людей предпочитает поговорить с живым человеком. И мы никогда не отворачиваемся. Мы терпеливо разъясняем, принимаем жалобы, претензии, чтобы решить конкретные проблемы и учесть результаты их рассмотрения в нашей работе.





– С какими вопросами клиенты компании обращаются чаще всего?

Чаще всего – по поводу потерянных паролей доступа к личному кабинету или торговому счёту. Как восстановить пароль, что будет с личным кабинетом или средствами на торговом счете, что будет, если пароль попадёт в чужие руки. Также часто спрашивают о сроках вывода средств, начисления бонусов и т. д.

Конечно, наши клиенты получают полную информацию по всем услугам компании. Но человеческий фактор остаётся, и возникают ситуации, когда бывает нужна помощь.





– Служба поддержки клиентов – её не часто можно встретить в брокерских компаниях. Почему такая служба есть в TeleTrade?

– Это политика TeleTrade. Мы уверены, что служба поддержки необходима. Где-то 70% пользователей при любом вопросе хотят найти самый легкий и быстрый способ решения. И это абсолютно справедливо. Так предпочитает поступать большинство людей. Человек не будет копаться в интернете, он постарается найти знатока. Он звонит в службу поддержки, заказывает обратный звонок. И вскоре получает ответ от представителя компании. Скорость ответа зависит от уровня проблемы, однако наличие сервиса уже говорит о нашем отношении к клиенту.





– Клиенты из каких стран получают поддержку?

– На начало 2018 года TeleTrade работает в 26 странах мира на четырёх континентах: в Европе, Азии, Африке и Северной Америке. У нас есть мультиязычная поддержка. В каждом регионе присутствия мы говорим со своими клиентам на их родном языке.





– Из какой страны к вам приходят обращения чаще всего?

– Чаще всего к нам обращаются клиенты из России. И это закономерно, ведь в России у TeleTrade очень много клиентов. Российский рынок традиционно важен для бизнеса компании. Первый офис TeleTrade открылся в 1994 году в Москве, и именно с России компания начала развитие сети региональных представительств и офисов.





– Если попробовать создать собирательный образ клиента TeleTrade…

– Это мужчины и женщины от 25 до 55 лет. Они уже многого добились в жизни, и их усилия сегодня направлены на поиск дополнительных источников дохода. Безусловно, это активные, расчетливые, успешные люди. И в успешности женщины не уступают мужчинам. Они хотят постоянно развиваться, повышать уровень своей финансовой грамотности, расширять горизонт знаний. И, пожалуй, одна из главных черт – всем нашим клиентам как взрослым людям свойственна ответственность.





– Пожалуйста, назовите три главных плюса ТелеТрейд.

– Высокотехнологичность, современность, надежность.





– Сколько Вы работаете в TeleTrade?

– Уже 5 лет.





– Какие возможности даёт компания для профессионального развития?

– Я часто общаюсь с коллегами из других подразделений, и знаю, что в TeleTrade многое решает личная инициатива и креативность. Вы приходите в компанию на стажировку, и по мере роста делаете карьеру, становитесь руководителем. Такой подход помогает каждому сотруднику хорошо понять, как устроен бизнес компании. TeleTrade – это настоящая кузница кадров.





– На сайте TeleTrade рассказывают о Ваших победах на международных соревнованиях по бодибилдингу…

– Да, бикини-фитнес сначала был просто хобби. Но все изменилось в прошлом году, когда я попробовала силы на турнирах в Праге, Барселоне. Там были первые победы, золотые и серебряные медали. Пришло понимание, что я способна на большее. С осени 2017 года я стала выступать на профессиональных чемпионатах.





– Что нужно делать, чтобы прожить яркую жизнь?

– Следуйте мечте. Стремитесь искать пути для реализации своей мечты.







