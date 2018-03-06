Гостям и болельщикам ЧМ-2018 не дадут потеряться в Волгограде









Система информирования гостей и болельщиков будет создана в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МУ "Комдорстрой" объявил электронный аукцион на право создания системы информирования пешеходов (маршрутного ориентирования) на период проведения чемпионата. В эту систему входит изготовление и монтаж информационных конструкций, указателей, вывесок, знаков, стел, карт и других носителей, в том числе звуковых, выдержанных в едином стиле. На то, чтобы гости ЧМ-2018 не потерялись в большом городе, будет выделено 5,5 миллиона рублей в качестве субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на 2018 год. Работы должны быть выполнены до 2 июля текущего года. Согласно техдокументации, информационные конструкции пешей и пассажирской навигации появятся у перехватывающих парковок, которые будут расположены на проспекте Университетском у ТРЦ "Акварель", на улице Историческая у ТЦ "Ашан", на улице Землячки у ТРЦ "Комсомолл" и на улице Тракторостроителей. Система информирования также охватит центр Волгограда в границах улиц Краснознаменская, Пархоменко, Набережной им. 62-ой Армии, пр. им. В.И. Ленина от ул. 7-ой Гвардейской дивизии до пл. Возрождения (территория ТРЦ "Европа Сити Молл" и ЦПКиО). В обязательном порядке информационные знаки и указатели будут установлены в аэропорту, на ЖД вокзале, на Аллее Героев. Все несущие конструкции будут выполнены с учетом ветровой нагрузки, безопасности для пешеходов, в соответствии с предъявляемыми требованиями и установленными стандартами FIFA.



