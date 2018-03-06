«Ростелеком» дарит бесплатные месяцы мобильным абонентам









«Ростелеком» проводит акцию для абонентов мобильной связи «Бесплатный месяц». По её условиям, при подключении тарифных планов мобильной связи «На Всех L», «На Всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» пользователь получает скидку 100% на абонентскую плату на четвертый месяц обслуживания. Кроме того, если участник акции в течение четвертого месяца пользования тарифом пополнит счет на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика в подарок на пятый месяц. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома» при условии подключения или перехода на акционный тариф до 31 марта 2018 года.

«Акция «Бесплатный месяц» наиболее полно раскрывает преимущества пакетных тарифов мобильной связи «Ростелекома». Это и бесплатные звонки на домашние и мобильные телефоны внутри сети, выгодные тарифы и многообразие дополнительных опций, а также скидки на домашний телефон, интернет и приятные бонусы. Кроме того, оператор обеспечивает бесплатную доставку SIM-карт, переход от услуг другого оператора с сохранением номера и круглосуточную техническую поддержку», — отмечает заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом Анна Роднова.

На сегодняшний день число абонентов мобильной связи «Ростелекома» составляет 60 тысяч в Волгоградской и Ростовской областях и в Краснодарском крае.

Узнать более подробную информацию об акции «Бесплатный месяц», приобрести SIM-карту и заключить договор можно в ближайшем центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома», оформив заказ с доставкой на сайте компании, или позвонив по бесплатному телефону 8 (800) 1000 800.



