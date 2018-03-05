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 06.03.2018 10:33

Родственника Олега Михеева освободили с пятой попытки


«Коммерсантъ», 6 марта, 2018г.
Как стало известно «Ъ», после исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд руб. должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год.
Пятое ходатайство СКР, о продлении срока ареста Виталия Попова до 14 марта этого года, рассмотрела судья Елена Ленская. Она признала обращение в суд следователя «законным и обоснованным». Однако тут же перечеркнула все, что было сделано за год следственной группой во главе со следователем ГСУ СКР Александром Избенко. Суд пришел к выводу, что из представленных следствием материалов невозможно сделать вывод о причастности Виталия Попова к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмыванию похищенных денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Более того, суд установил, что уголовное дело в отношении предпринимателя не возбуждалось, как того требует УПК. Отметим, что нарушения были выявлены Мосгорсудом, который и направил материалы дела на повторное рассмотрение Басманного райсуда, который на днях и освободил господина Попова под подписку о невыезде.
Задержали Виталия Попова 14 марта 2017 года в рамках расследования в отношении его дяди — экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева, лидера волгоградского отделения «Справедливой России». Оно было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. Бывшего парламентария обвинили в попытке хищения (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк. 

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Телеком 06.03.2018 11:08

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Расследования 06.03.2018 10:10

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Экология 06.03.2018 10:07

Изменение режима сброса воды через Волжскую ГЭС приведет к экологической катастрофе О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в природоохранной прокуратуре, передает ИА "Высота 102". Как сообщил журналистам заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерий Сегизеков, большой общественный резонанс получило обсуждение в преддверии проведения ЧМ-2018 вопроса регулирования стока паводковых вод в дельту реки Волга с учетом сроков массового размножения и вылета кровососущих насекомых (мошки). Органами государственной власти Волгоградской области инициировано проведение научного обоснования изменения периодов пропуска воды в Нижнюю Волгу с целью минимизации появления данных насекомых в период проведения футбольных матчей. "По результатам проведенных Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой рабочих встреч...
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Решение о сносе магазина, незаконно построенного на захваченной чиновником земле, принял Среднеахтубинский районный суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По поступившим сведениям, участок в рабочем поселке Средняя Ахтуба, расположенный по адресу улица Октябрьская, 77, заместитель главы администрации  Среднеахтубинского района оформил на свою супругу. Сделано это было с нарушениями закона. В мае минувшего года чиновник был осужден за это по статье “мошенничество”. Теперь решилась судьба участка и возведенного на ней торгового здания.
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Общество 06.03.2018 09:43

Внимательный волгоградец помог поймать насильника, которого разыскивали правоохранители. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. В конце февраля на территории больницы в Советском районе злоумышленник напал на 25-летнюю девушку. Волгоградке удалось отбиться от насильника и тот сбежал. Но он попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Тогда полицейские смогли получить фотографию нападавшего. После публикации снимка в СМИ, в полицию поступило несколько сотен звонков от читателей. Один из них позволил найти и задержать неудавшегося насильника в Центральном районе Волгограда. Им оказался 35-летний мужчина, уже дважды привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас он находится в СИЗО. Сотрудники регионального СК...
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Аналитика 06.03.2018 05:18

Волгоградская область вошла в топ-25 регионов по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Медиалогия», регион занял 16-ое место с показателем 1,40%. Лидерами рейтинга стали Москва (21,07%), Санкт-Петербург (12,91%) и Крым (3,06%). В хвосте исследования оказалась Нижегородская область (0,98%). Среди соседей Волгоградской области менее счастливыми выглядят Саратовская (1,16%) и Ростовская области (1,13%).  Справка. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Проанализировано...
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Об одном пострадавшем в ДТП в Центральном районе ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, около шести часов вечера рейсовый автобус сбил 19-летнего пешехода у остановки "Мамаев курган". Пострадавший госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.
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Происшествия 05.03.2018 20:06

Войну ловкачам на дорогах Красноармейского района объявили сегодня  сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском управлении ГИБДД, в сети правоохранителей попали 36 любителей слишком сильной тонировки, а также несколько водителей, прятавших номера в багажнике. Были в числе нарушителей и  автомобилисты со столь грязными номерами, что прочесть их, не подходя к машине вплотную, было невозможно. Грязными номера оставляли по-видимому специально, чтобы стать невидимыми для дорожных камер и избежать “писем счастья” со штрафами. Также был остановлен  автомобилист, уже лишенный водительских прав. Водитель отправился домой пешком, а его машина была эвакуирована на штрафстоянку. Всего было составлено почти семь десятков протоколов...
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Происшествия 05.03.2018 19:09

Мужчина с диагнозом ботулизм доставлен в Волгоград в территориальный центр медицины катастроф. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня молодой человек был на вертолете переправлен в областной центр из Камышина. Там он лечился в первой городской больнице. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. Сейчас устанавливаются обстоятельства заражения и источник токсикоинфекции. Информация уточняется.
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Очередное за сегодняшний день ДТП с участием маршрутки произошло в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». 20-летний водитель «Жигулей» ехал из Тракторозаводского района города в центр, когда в его автомобиль на перекрестке 1-й Продольной магистрали и улицы 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе врезалось маршрутное такси №15С с пассажирами. Основной удар пришелся на заднюю дверь легковой машины, водитель не получил даже царапины. По предварительным данным, получила незначительное ранение женщина - пассажир маршрутного такси. Удар был такой силы, что госномера маршрутки буквально «приклеились» к передней двери легковой машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности – в видеоматериале информагентства.  Напомним, сегодня в Дзержинском районе...
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