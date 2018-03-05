Родственника Олега Михеева освободили с пятой попытки

«Коммерсантъ», 6 марта, 2018г.

Как стало известно «Ъ», после исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд руб. должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год.

Пятое ходатайство СКР, о продлении срока ареста Виталия Попова до 14 марта этого года, рассмотрела судья Елена Ленская. Она признала обращение в суд следователя «законным и обоснованным». Однако тут же перечеркнула все, что было сделано за год следственной группой во главе со следователем ГСУ СКР Александром Избенко. Суд пришел к выводу, что из представленных следствием материалов невозможно сделать вывод о причастности Виталия Попова к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмыванию похищенных денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Более того, суд установил, что уголовное дело в отношении предпринимателя не возбуждалось, как того требует УПК. Отметим, что нарушения были выявлены Мосгорсудом, который и направил материалы дела на повторное рассмотрение Басманного райсуда, который на днях и освободил господина Попова под подписку о невыезде.

Задержали Виталия Попова 14 марта 2017 года в рамках расследования в отношении его дяди — экс-депутата Госдумы РФ Олега Михеева, лидера волгоградского отделения «Справедливой России». Оно было возбуждено в марте 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с него депутатской неприкосновенности. Бывшего парламентария обвинили в попытке хищения (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.



