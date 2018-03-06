В Волгограде на открытие обновленного ГДЮЦ пришла дочь знаменитого Левитана















Сверкающий свет витражей просторного фойе, большие светлые кабинеты, спортивный и концертные залы, обсерватория, библиотека… Все это – обновленный детско-юношеский центр на улице Краснознаменской в центре Волгограда, познакомиться с которым пришли педагоги центра, родители, дети. Сегодня, спустя 13 лет, состоялось торжественное открытие дворца детства,которого долгие годы ждали дети, педагоги, родители, сообщает ИА «Высота 102».

















На праздничную церемонию в Волгоград из Москвы прибыла дочь знаменитого архитектора Ефима Левитана - автора проекта детско-юношеского центра. Алиса Ефимовна Чайрева призналась, когда здание, в которое ее отец вложил всю душу, начало разрушаться, он был очень огорчен. Но сегодня, как и все присутствующие здесь, был бы счастлив.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, который в 2014 году принял решение о возрождении ГДЮЦа, мало кто верил, что удастся вернуть к жизни это здание.

«Но сегодня наш Дворец пионеров, детско-юношеский центр заново начинает свой путь по реке детства. В 110 секциях и кружках найдут свое увлечение и раскроют таланты волгоградские ребята», - сказал на открытии Андрей Бочаров. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его реконструкции, кто помогал претворить мечты в жизнь.

Здание оснащено самым современнейшим оборудованием. Дети будут заниматься по новым программам, с лучшими педагогами. Сделано здесь все и для того, чтобы занимались дети с ограниченными возможностями.

За три года была проделана колоссальная работа по его восстановлению: полностью заменены инженерные коммуникации, пожарная система безопасности, конструктивные элементы постройки и многое другое. В первозданном виде остался облик самого здания, получили вторую жизнь фонтан и площадь парадов. Глава региона уверен, что обновленный ГДЮЦ Волгограда станет лучшим в стране зданием из подобных детских учреждений. А родители и педагоги говорили, что уже завтра приведут на первые занятия по изобразительному искусству и художественной гимнастике своих детей.