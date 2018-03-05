Войну ловкачам на дорогах Красноармейского района объявили сегодня сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском управлении ГИБДД, в сети правоохранителей попали 36 любителей слишком сильной тонировки, а также несколько водителей, прятавших номера в багажнике. Были в числе нарушителей и автомобилисты со столь грязными номерами, что прочесть их, не подходя к машине вплотную, было невозможно. Грязными номера оставляли по-видимому специально, чтобы стать невидимыми для дорожных камер и избежать “писем счастья” со штрафами. Также был остановлен автомобилист, уже лишенный водительских прав. Водитель отправился домой пешком, а его машина была эвакуирована на штрафстоянку. Всего было составлено почти семь десятков протоколов...

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