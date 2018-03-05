|Общество
|06.03.2018 09:43
Бдительный житель Волгограда вывел полицию на след насильника
Внимательный волгоградец помог поймать насильника, которого разыскивали правоохранители. Об этом ИА “Высота 102” рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. В конце февраля на территории больницы в Советском районе злоумышленник напал на 25-летнюю девушку. Волгоградке удалось отбиться от насильника и тот сбежал. Но он попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Тогда полицейские смогли получить фотографию нападавшего. После публикации снимка в СМИ, в полицию поступило несколько сотен звонков от читателей. Один из них позволил найти и задержать неудавшегося насильника в Центральном районе Волгограда. Им оказался 35-летний мужчина, уже дважды привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас он находится в СИЗО. Сотрудники регионального СК возбудили и расследуют уголовное дело.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Небезобидные игрушки: «Народный контроль» вместе с Роспотребнадзором проверил детский мир в Волгограде
В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные люди
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались...
Все ли игрушки, что продаются в волгоградских магазинах, одинаково безвредны для детей? Таким вопросом сегодня задались активисты проекта...
Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Расследования
|06.03.2018 11:59
Приговором Дзержинского районного суда 45-летняя Марина Капитанова признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина. Ей назначено 3 года лишения свободы в колонии общего режима. В судебном заседании установлено, что Капитанова, являясь индивидуальным предпринимателем, в марте 2014 года заключила соглашение о продаже имущества с подконтрольной фирмой, где была единственным учредителем. По условиям соглашения, она якобы продала юридическому лицу здание авторемонтного центра, в результате чего у подконтрольной фирмы возникло право на возмещение налога на добавочную стоимость в сумме свыше 18,5 млн рублей. Вместе с тем, деньги из бюджета фактически перечислены не были из-за отказа налоговой службой в возмещении вычета по...
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|Происшествия
|06.03.2018 11:39
Тела двух человек - мужчины и женщины - сегодня обнаружены в частном домовладении на улице Сталинградская в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, личности погибших устанавливаются. По предварительной версии, их смерть не носит криминальный характер. Вероятно всего, что они погибли от отравления угарным газом.
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|Экономика
|06.03.2018 11:32
Ежегодно сотни тысяч людей впервые приходят на международные финансовые рынки в поисках заработка. И далеко не у всех процесс взаимодействия с брокерскими компаниями проходит гладко. Группа компаний TeleTrade помогает клиентам в решении любых вопросов в регионах присутствия, а сегодня это 26 стран. Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме, ИА «Высота 102» рассказала главный специалист службы поддержки TeleTrade Марина Мокану. – Марина, какие задачи решает служба поддержки клиентов TeleTrade? – Мы решаем любые вопросы, связанные с обслуживанием клиентов в компании. Поскольку TeleTrade предоставляет...
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|Общество
|06.03.2018 11:23
Система информирования гостей и болельщиков будет создана в Волгограде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, МУ "Комдорстрой" объявил электронный аукцион на право создания системы информирования пешеходов (маршрутного ориентирования) на период проведения чемпионата. В эту систему входит изготовление и монтаж информационных конструкций, указателей, вывесок, знаков, стел, карт и других носителей, в том числе звуковых, выдержанных в едином стиле. На то, чтобы гости ЧМ-2018 не потерялись в большом городе, будет выделено 5,5 миллиона рублей в качестве субсидии из бюджета Волгоградской области бюджету городского округа город-герой Волгоград на 2018 год. Работы должны...
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|Телеком
|06.03.2018 11:08
«Ростелеком» проводит акцию для абонентов мобильной связи «Бесплатный месяц». По её условиям, при подключении тарифных планов мобильной связи «На Всех L», «На Всех XL», «Суперсимка L» и «Суперсимка XL» пользователь получает скидку 100% на абонентскую плату на четвертый месяц обслуживания. Кроме того, если участник акции в течение четвертого месяца пользования тарифом пополнит счет на сумму от 300 рублей, он получит дополнительный пакет 15 Гб мобильного трафика в подарок на пятый месяц. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Принять участие в акции могут как новые, так и действующие абоненты мобильной связи от «Ростелекома» при...
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|Газетный киоск
|06.03.2018 10:33
«Коммерсантъ», 6 марта, 2018г. Как стало известно «Ъ», после исчезновения экс-депутата Госдумы Олега Михеева, чье уголовное дело о мошенничестве на 2,1 млрд руб. должно было слушаться в Волгограде, на свободу вышел его племянник — предприниматель Виталий Попов, обвиняемый в отмывании денег, похищенных дядей. Фактически Басманный райсуд признал, что господин Попов, которому он четыре раза продлевал срок ареста, незаконно просидел в СИЗО почти год. Пятое ходатайство СКР, о продлении срока ареста Виталия Попова до 14 марта этого года, рассмотрела судья Елена Ленская. Она признала...
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|Расследования
|06.03.2018 10:10
Стал известен мотив похищения 11-летней Анны Выпрецкой из Камышина Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как заявил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который сегодня вместе с начальником ГУ МВД по Волгоградской области Александром Кравченко поделился подробностями розыска пропавшей 1 марта школьницы, похититель Сергей Вихлянцев намеревался получить за девочку выкуп. Установлено, что Вихлянцев вел асоциальный образ жизни. Он накопил долгов на 318 тысяч рублей, его в буквальном смысле атаковывали коллекторы. Он намеревался отвезти девочку в Москву, а затем требовать за нее деньги. Установлено, что в отношении...
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|Экология
|06.03.2018 10:07
О недопустимости изменения в текущем году многолетнего режима пропуска воды через Волгоградский гидроузел заявили сегодня в природоохранной прокуратуре, передает ИА "Высота 102". Как сообщил журналистам заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерий Сегизеков, большой общественный резонанс получило обсуждение в преддверии проведения ЧМ-2018 вопроса регулирования стока паводковых вод в дельту реки Волга с учетом сроков массового размножения и вылета кровососущих насекомых (мошки). Органами государственной власти Волгоградской области инициировано проведение научного обоснования изменения периодов пропуска воды в Нижнюю Волгу с целью минимизации появления данных насекомых в период проведения футбольных матчей. "По результатам проведенных Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой рабочих встреч...
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|Расследования
|06.03.2018 09:59
Решение о сносе магазина, незаконно построенного на захваченной чиновником земле, принял Среднеахтубинский районный суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По поступившим сведениям, участок в рабочем поселке Средняя Ахтуба, расположенный по адресу улица Октябрьская, 77, заместитель главы администрации Среднеахтубинского района оформил на свою супругу. Сделано это было с нарушениями закона. В мае минувшего года чиновник был осужден за это по статье “мошенничество”. Теперь решилась судьба участка и возведенного на ней торгового здания.
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|Аналитика
|06.03.2018 05:18
Волгоградская область вошла в топ-25 регионов по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Медиалогия», регион занял 16-ое место с показателем 1,40%. Лидерами рейтинга стали Москва (21,07%), Санкт-Петербург (12,91%) и Крым (3,06%). В хвосте исследования оказалась Нижегородская область (0,98%). Среди соседей Волгоградской области менее счастливыми выглядят Саратовская (1,16%) и Ростовская области (1,13%). Справка. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Проанализировано...
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|Происшествия
|05.03.2018 20:49
Об одном пострадавшем в ДТП в Центральном районе ИА “Высота 102” сообщили в экстренных службах региона. По предварительным данным, около шести часов вечера рейсовый автобус сбил 19-летнего пешехода у остановки "Мамаев курган". Пострадавший госпитализирован. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.
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|Происшествия
|05.03.2018 20:06
Войну ловкачам на дорогах Красноармейского района объявили сегодня сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском управлении ГИБДД, в сети правоохранителей попали 36 любителей слишком сильной тонировки, а также несколько водителей, прятавших номера в багажнике. Были в числе нарушителей и автомобилисты со столь грязными номерами, что прочесть их, не подходя к машине вплотную, было невозможно. Грязными номера оставляли по-видимому специально, чтобы стать невидимыми для дорожных камер и избежать “писем счастья” со штрафами. Также был остановлен автомобилист, уже лишенный водительских прав. Водитель отправился домой пешком, а его машина была эвакуирована на штрафстоянку. Всего было составлено почти семь десятков протоколов...
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|Аналитика
|05.03.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: четверо суток кошмара для родителей исчезнувшей в Камышине девочки сегодня закончились встречей с дочерью. Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с кроссовером на проспекте Жукова: есть пострадавшие. Все УК на фронт борьбы с сосульками: снегопады и потепление стали причиной опасных ледяных образований на крышах домов Волгограда. Замоченные в сортире: канализационный ад для жителей дома на улице Паникахи в Волгограде продолжается уже больше недели. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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|Происшествия
|05.03.2018 19:09
Мужчина с диагнозом ботулизм доставлен в Волгоград в территориальный центр медицины катастроф. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня молодой человек был на вертолете переправлен в областной центр из Камышина. Там он лечился в первой городской больнице. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. Сейчас устанавливаются обстоятельства заражения и источник токсикоинфекции. Информация уточняется.
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|Происшествия
|05.03.2018 17:49
Очередное за сегодняшний день ДТП с участием маршрутки произошло в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». 20-летний водитель «Жигулей» ехал из Тракторозаводского района города в центр, когда в его автомобиль на перекрестке 1-й Продольной магистрали и улицы 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе врезалось маршрутное такси №15С с пассажирами. Основной удар пришелся на заднюю дверь легковой машины, водитель не получил даже царапины. По предварительным данным, получила незначительное ранение женщина - пассажир маршрутного такси. Удар был такой силы, что госномера маршрутки буквально «приклеились» к передней двери легковой машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности – в видеоматериале информагентства. Напомним, сегодня в Дзержинском районе...
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Бдительный житель Волгограда вывел полицию на след насильника 14
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6 марта 09:43
Бдительный житель Волгограда вывел полицию на след насильника 14
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