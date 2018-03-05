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Происшествия
 05.03.2018 17:49

В Волгограде в ДТП госномера маршрутки «приклеились» к «Жигулям»

Очередное за сегодняшний день ДТП с участием маршрутки произошло в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». 20-летний водитель «Жигулей» ехал из Тракторозаводского района города в центр, когда в его автомобиль на перекрестке 1-й Продольной магистрали и улицы 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе врезалось маршрутное такси №15С с пассажирами. Основной удар пришелся на заднюю дверь легковой машины, водитель не получил даже царапины. По предварительным данным, получила незначительное ранение женщина - пассажир маршрутного такси. Удар был такой силы, что госномера маршрутки буквально «приклеились» к передней двери легковой машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности – в видеоматериале информагентства. 
Напомним, сегодня в Дзержинском районе столкнулись маршрутка и кроссовер, 12 человек пострадали. Госпитализирован один человек, его отправили в БСМП №25.
  


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Происшествия 05.03.2018 20:06

Войну ловкачам на дорогах Красноармейского района объявили сегодня  сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском управлении ГИБДД, в сети правоохранителей попали 36 любителей слишком сильной тонировки, а также несколько водителей, прятавших номера в багажнике. Были в числе нарушителей и  автомобилисты со столь грязными номерами, что прочесть их, не подходя к машине вплотную, было невозможно. Грязными номера оставляли по-видимому специально, чтобы стать невидимыми для дорожных камер и избежать “писем счастья” со штрафами. Также был остановлен  автомобилист, уже лишенный водительских прав. Водитель отправился домой пешком, а его машина была эвакуирована на штрафстоянку. Всего было составлено почти семь десятков протоколов...
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Аналитика 05.03.2018 20:03

Смотрите сегодня в программе: четверо суток кошмара для родителей исчезнувшей в Камышине девочки сегодня закончились встречей с дочерью. Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с кроссовером на проспекте Жукова: есть пострадавшие. Все УК на фронт борьбы с сосульками: снегопады и потепление стали причиной опасных ледяных образований на крышах домов Волгограда. Замоченные в сортире: канализационный ад для жителей дома на улице Паникахи в Волгограде продолжается уже больше недели. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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Происшествия 05.03.2018 19:09

Мужчина с диагнозом ботулизм доставлен в Волгоград в территориальный центр медицины катастроф. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня молодой человек был на вертолете переправлен в областной центр из Камышина. Там он лечился в первой городской больнице. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. Сейчас устанавливаются обстоятельства заражения и источник токсикоинфекции. Информация уточняется.
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Общество 05.03.2018 17:29

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области полностью рассчитался с издательством за печать двух томов Красной книги региона. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в комитете. Долг в размере 796 тысяч рублей был погашен еще в процессе рассмотрения в арбитраже иска воронежского издательства, требующего погашения основного долга и набежавшей пени. "Мы полностью рассчитались с исполнителем работ, претензий друг к другу нет", - отметили в облкомприроды. Напомним, в конце февраля арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с комитета, который выступил заказчиком работ по издательству двух томов Красной книги Волгоградской области, сумму основного долга, а также пени, расходы по...
Прочитана: 1448 раз
Общество 05.03.2018 17:19

Маленькому волгоградцу собирают пожертвования на курс реабилитации Пятилетний Вадик Горовенко, который живет в Тракторозаводском районе Волгограда, все свое детство проводит в больницах, на обследованиях – у мальчика ДЦП с рождения вследствие родовой травмы. У Вадика есть братик-близнец Глеб, у него – инвалидность по зрению. Когда мальчикам было полгода, их папа ушел из семьи, испугавшись ответственности и их мама, Лариса осталась с детками одна. Несмотря на столь юный возраст и диагноз Вадика, он уже умеет самостоятельно ползать, сидеть, стоять у опоры, ходит с поддержкой, что очень радует маму мальчика. Так же Вадюша просто обожает добрые мультфильмы. Ему очень нравится плавать, ведь именно занятия в воде дают...
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Общество 05.03.2018 17:03

В Волгограде выросли сосули-рекордсменки В своеобразную выставку «достижений» природных катаклизмов превратилась крыша трамвайного депо №2 МУП «Метроэлектротранс» на ул. Ангарской, 52 в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102», увидев метровые сосули, удивился и встревожился: не угрожают ли они работающим здесь людям? К слову, перепады температуры воздуха в последние дни уже стали причиной привычного для всех явления – образования наледи на крышах зданий и жилых домов. В некоторых управляющих компаниях, впрочем, позаботились о безопасности горожан и огородили опасные участки. Но везде ли? Подробности – в выпуске новостей «Высота 102 ТВ». 
Прочитана: 2644 раз
Расследования 05.03.2018 16:22

Брак, заключенный ради заработка и получения гражданства, расторгнут Тракторозаводским районным судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как показала прокурорская проверка, в мае прошлого года между 48-летней волгоградкой и 41-летним гражданином Таджикистана был заключен брачный союз. Только строилась молодая семья не на любви и доверии, а на корыстном расчете. Так, невеста “сдала в аренду” место на странице паспорта за 20 тысяч рублей. А жених таким образом хотел поскорее получить российское гражданство. Правда выполнить этот план ему не удалось.
Прочитана: 2091 раз
Происшествия 05.03.2018 16:21

Преступная группа, которая по телефону обманывала жителей различных регионов России, задержана в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, установить личности телефонных мошенников удалось совместно с оперативными сотрудниками регионального управления МВД. Всего задержаны пять человек. Среди них - двое осужденных, отбывающих наказание в камышинской колонии №24 строгого режима, и трое жителей Волгоградской области. У них изъято около 60 средств мобильной связи, сим-карты и банковские карты. Известно, что подозреваемые звонили гражданам различных регионов России и под видом близких родственников просили срочно перечислить денежные суммы якобы для урегулирования вопроса с сотрудниками ГИБДД.
Прочитана: 1004 раз
Расследования 05.03.2018 15:58

К 11 годам колонии строгого режима приговорил Волгоградский областной суд Магомеда Абдурахманова, признанного виновным в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом ИА "Высота 102" рассказали в пресс-службе судебной инстанции. 8 мая 1998 года Абдурахманов поссорился со своим знакомым, который обвинил его в краже. Конфликт произошел на территории квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны, находящейся между проспектом Жукова и бульваром 30-летия Победы. Тогда Абдурахманов попытался сбежать, но пришедшие вместе со знакомым еще двое мужчин догнали его и повалили на землю. Абдурахманов стал отбиваться складным ножом и нанес одному смертельный удар, а второго ранил. Скрываясь от полиции Абдурахманов уехал в Дагестан, а...
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Здравоохранение 05.03.2018 15:26

Санаторий находится по адресу: Волгоградская область,г. Новоаннинский, переулок Чельцова, 54.Телефон: +7(937)704 74 84 Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ...
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Экология 05.03.2018 15:20

Центральный районный суд Волгограда обязал ООО "Концессии водоснабжения" организовать проведение с помощью аккредитованной лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. В результате было установлено, что с 1 апреля 2017 года и по настоящее время "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст....
Прочитана: 4390 раз
Общество 05.03.2018 15:17

На 275 тысяч рублей оштрафовано ООО "Комплекс", управляющее многоквартирным домом №13 по улице Ангарская в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации госжилинспекции Волгоградской области, установлено, что УК не выполняла обязанности по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния общего имущества в многоквартирном доме. Так, в подъезде зафиксированы грязные полы и стены, скопление пыли на подоконниках, наличие паутины в оконных заполнениях. Также выявлено отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен, надписи на стенах, отслоение побелочного слоя на потолке, участки повреждений цементного пола. В местах общего пользования частично отсутствуют осветительные приборы. Претензии к управляющей компании возникли и по содержанию лифтового оборудования. Административные протоколы были составлены...
Прочитана: 708 раз
Расследования 05.03.2018 15:10

СК по Волгоградской области раскрыл подробности похищения 11-летней школьницы Пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя, который знал ее родителей, но девочке представился полицейским. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. Оказалось, что похититель подошел к девочке, которая шла в школу, представился сотрудником полиции и сообщил, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где и удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот...
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Происшествия 05.03.2018 14:27

22-летнюю жительницу Волгограда задержали в Ростове-на-Дону за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере: в ее сумке находилось около килограмма нефасованного наркотического вещества «N-метилэфедрон». По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, сообщает ИА «Высота 102», девушка планировала совершить несколько закладок на территории города. Сотрудники полиции обнаружили два тайника с наркотиком и изъяли около 50 граммов. По предварительным данным, с покупателями подозреваемая связывалась через Интернет. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 15 лет колонии. 
Прочитана: 1017 раз
Экономика 05.03.2018 14:17

Неизвестные факты о кроссоверах Chery Tiggo от официального дилера «Волга-Раст»Лидеры рынка, европейский дизайн, подвеска, которую настраивали ведущие автомобильные компании и богатая комплектация в базовом оснащении – это только первые 3 из 7 неизвестных фактах о компании Chery и ее автомобилях. Подробно о преимуществах Chery Tiggo рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery.  Факт 1. Один из лидеров рынка По данным аналитического агентства «Автостат» за 2017 год, компания Chery занимает 2 место по количеству реализованных машин (сравнение проводилось среди китайских марок, представленных на отечественном рынке). Продажи автомобилей Chery выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. Внутри модельного ряда Chery лидером является автомобиль...
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