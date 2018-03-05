В Волгограде в ДТП госномера маршрутки «приклеились» к «Жигулям»

Очередное за сегодняшний день ДТП с участием маршрутки произошло в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». 20-летний водитель «Жигулей» ехал из Тракторозаводского района города в центр, когда в его автомобиль на перекрестке 1-й Продольной магистрали и улицы 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе врезалось маршрутное такси №15С с пассажирами. Основной удар пришелся на заднюю дверь легковой машины, водитель не получил даже царапины. По предварительным данным, получила незначительное ранение женщина - пассажир маршрутного такси. Удар был такой силы, что госномера маршрутки буквально «приклеились» к передней двери легковой машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности – в видеоматериале информагентства.

Напомним, сегодня в Дзержинском районе столкнулись маршрутка и кроссовер, 12 человек пострадали. Госпитализирован один человек, его отправили в БСМП №25.