В Волгоградской области в соцсетях делятся счастьем реже, чем в Крыму

Волгоградская область вошла в топ-25 регионов по упоминаемости в соцмедиа в контексте «счастье». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Медиалогия», регион занял 16-ое место с показателем 1,40%. Лидерами рейтинга стали Москва (21,07%), Санкт-Петербург (12,91%) и Крым (3,06%). В хвосте исследования оказалась Нижегородская область (0,98%). Среди соседей Волгоградской области менее счастливыми выглядят Саратовская (1,16%) и Ростовская области (1,13%).

Справка. При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте. В исследовании анализировались упоминания регионов РФ в контексте синонимического окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах. Проанализировано более 2 млн. сообщений соцмедиа.



