Зарядиться здоровьем приглашают в санаторий «Сотник»

Пятилетний Вадик Горовенко, который живет в Тракторозаводском районе Волгограда, все свое детство проводит в больницах, на обследованиях – у мальчика ДЦП с рождения вследствие родовой травмы. У Вадика есть братик-близнец Глеб, у него – инвалидность по зрению. Когда мальчикам было полгода, их папа ушел из семьи, испугавшись ответственности и их мама, Лариса осталась с детками одна. Несмотря на столь юный возраст и диагноз Вадика, он уже умеет самостоятельно ползать, сидеть, стоять у опоры, ходит с поддержкой, что очень радует маму мальчика. Так же Вадюша просто обожает добрые мультфильмы. Ему очень нравится плавать, ведь именно занятия в воде дают...