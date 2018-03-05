



Члены участковых избирательные комиссий по второму кругу пошли по домам и квартирам жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, оповестив не так давно граждан о предстоящих выборах президента России, члены УИКов вооружились пригласительными и снова отправились на поквартирный обход электората. Причем, официальный документ с призывом явиться 18 марта на участки для голосования избирателям вручают лично в руки – в почтовые ящики активисты стараются «письма счастья» не бросать.





Напомним, как уже передавало информагентство, с 15 февраля члены УИКов стали наносить «визиты вежливости» жителям региона, оповещая их о предстоящем дне голосования. Членов комиссий можно узнать по фирменной экипировке синего цвета с символикой избиркома: сумкам, шарфам и специальным нагрудным значкам.

До выборов остается уже менее двух недель. 18 марта россиянам предстоит отдать свои голоса за нового президента Российской Федерации. Жителям Волгоградской области предложено также принять участие в референдуме по вопросу о переводе стрелок часов на час вперед. Всего в регионе проживает чуть менее 1,9 млн граждан, обладающих электоральным правом.



