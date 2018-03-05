В Волгограде выросли сосули-рекордсменки





В своеобразную выставку «достижений» природных катаклизмов превратилась крыша трамвайного депо №2 МУП «Метроэлектротранс» на ул. Ангарской, 52 в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102», увидев метровые сосули, удивился и встревожился: не угрожают ли они работающим здесь людям? К слову, перепады температуры воздуха в последние дни уже стали причиной привычного для всех явления – образования наледи на крышах зданий и жилых домов.









В некоторых управляющих компаниях, впрочем, позаботились о безопасности горожан и огородили опасные участки. Но везде ли? Подробности – в выпуске новостей «Высота 102 ТВ».



