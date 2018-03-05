Сотню метров кабеля попытались украсть на волгоградском транспортном предприятии двое рабочих из Саратовской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, днем мужчины взяли бухту кабеля со склада на станции имени Максима Горького и спрятали ее в бойлерной. Вечером они вернулись за своей “добычей” и попытались вынести украденное с территории. Но в этот момент их задержали сотрудники транспортной полиции.

Теперь ворам-неудачникам из соседнего региона грозит до 5 лет тюрьмы за покушение на кражу.















