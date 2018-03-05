Волжская ГЭС продолжит сброс воды в усиленном режиме





Росводресурсы сохранили для Волжской ГЭС сбросные расходы 7000±200 м³/с при среднесуточных сбросных расходах не менее 5500 м³/с и не более 9000 м³/с и среднедекадных не более 8000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС работает с 16 декабря 2017 года и пока таким он останется до 22 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжской ГЭС, повышенный для этого времени года пропуск воды через замыкающую Волжско-Камский каскад Волжскую ГЭС обусловлен необходимостью сработки водохранилищ каскада до предполоводных отметок в соответствии с требованиями правил использования водных ресурсов в целях подготовки каскада к безопасному пропуску половодья 2018 года.

В связи с многоводным прошлым годом запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада по состоянию на 27 февраля 2018 года выше среднемноголетних значений на 46% и выше прошлого года на 66%. По данным Гидрометцентра России суммарный приток воды в январе 2018 года в водохранилища Волжско-Камского каскада составил 17 км³, что в 2,5 раза выше нормы, в феврале 2018 года приток воды сохранится повышенным в 1,3 - 2,5 раза больше нормы для этого времени года, а в I квартале 2018 года может превысить норму на 88%.

К слову, Волжская ГЭС и администрация города Волжского Волгоградской области заключили соглашение о взаимодействии в период половодья 2018 года. Документ предусматривает обмен информацией для оперативного реагирования на нештатные ситуации, которые могут возникнуть в период пропуска «большой воды».

Во время половодья гидроэнергетики будут регулярно предоставлять городской администрации информацию о режиме работы Волжской ГЭС. В частности, прогнозные данные по расходу воды и показатели уровня верхнего и нижнего бьефов за прошедшие и текущие сутки. Мэрия обязуется сообщать предприятию данные о том, как отражаются гидрологические режимы станции на деятельность других водопользователей.







