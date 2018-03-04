СК по Волгоградской области раскрыл подробности похищения 11-летней школьницы





Ранее близкий к следствию источник сообщил "Высота 102", что похититель работает грузчиком. Он знал родителей девочки, так как ранее работал в магазине, которым они владеют. Мотивы его поступка пока не озвучиваются. Известно, что мужчина связывал девочку, когда уходил из квартиры, чтобы она не сбежала.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области





Пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя, который знал ее родителей, но девочке представился полицейским. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. Оказалось, что похититель подошел к девочке, которая шла в школу, представился сотрудником полиции и сообщил, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где и удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот момент в прихожую вышла девочка. Она сказала стражам порядка, что они скорее всего ищут именно её.