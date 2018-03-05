



Благодаря партнерству Mastercard и «МегаФона» абоненты оператора получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay через выпуск виртуальной карты Mastercard. Абоненты могут это сделать через свой личный кабинет «МегаФона» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством. Для Google Pay такая возможность появится в течение марта. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

«Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple, Samsung и Android устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим уникальным проектом мы открываем новые возможности как нашим абонентам в России, так и создаем прецедент в мировой практике. Я верю, что это позволит не просто повысить доступность использования новых платежных технологий, но и откроет новые перспективы для телекоммуникационной отрасли в части предоставления финансовых сервисов», — прокомментировал Директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Ранее «МегаФон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard: счет карты равен счету мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне «МегаФона». Эмиссию карт осуществляет ООО «банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта. На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составляет более 1,2 млн.

Основные расходы по картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ-затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин – 60% (женщин - 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты – 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе – 90%, меньше всего на Дальнем Востоке – 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.

С 1 марта 2018-го года банковскую карту «МегаФона» можно выпускать виртуально со всеми реквизитами через приложение «МегаФон.Банк» (0+). И тоже привязать ее к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay - это позволит оплачивать покупки в оффлайне.

При оплате виртуальной картой также используется технология токенизации Mastercard: она позволяет заменить реальный номер карты клиента уникальным сгенерированным кодом — токеном.

«Виртуальную банковскую карту выпустить просто и удобно. Для этого не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, так как база абонентов «МегаФона» уже идентифицирована оператором», – поделился Директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

«МегаФон» и Mastercard связывает многолетнее сотрудничество, которое началось с момента запуска оператором собственной банковской карты Mastercard. Сегодня мы сделали новый совместный шаг в цифровое будущее: в новых продуктах мы придерживаемся принципа, по которому каждое подключенное к интернету устройство может стать простым, безопасным и удобным платежным инструментом», — отметил Директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане Михаил Федосеев.

Дополнительная информация:

Эмитент карт – ООО «банк Раунд», генеральная лицензия Банка России №2506 от 14.11.2012.



