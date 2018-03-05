Маленькому волгоградцу собирают пожертвования на курс реабилитации





Пятилетний Вадик Горовенко, который живет в Тракторозаводском районе Волгограда, все свое детство проводит в больницах, на обследованиях – у мальчика ДЦП с рождения вследствие родовой травмы. У Вадика есть братик-близнец Глеб, у него – инвалидность по зрению. Когда мальчикам было полгода, их папа ушел из семьи, испугавшись ответственности и их мама, Лариса осталась с детками одна.

Несмотря на столь юный возраст и диагноз Вадика, он уже умеет самостоятельно ползать, сидеть, стоять у опоры, ходит с поддержкой, что очень радует маму мальчика. Так же Вадюша просто обожает добрые мультфильмы. Ему очень нравится плавать, ведь именно занятия в воде дают замечательные результаты в развитии ребенка.

В октябре 2017 года он прошел первый курс реабилитации в Школе АФК Добежиных в Адлере. Акцент школы - гидрореабилитация с использованием тренажеров. Занятия в теплом бассейне очень благотворно сказались на уменьшении спастики, спинка стала более крепкая, заработала правая рука, которой Вадим до недавнего времени почти не пользовался. Благодаря усилиям инструкторов по физкультуре, мальчик может теперь стоять самостоятельно у опоры, а это большой скачок навстречу к победе. «Обращаемся к вам с просьбой помочь в оплате повторного курса реабилитации в Школе АФК Добежиных», - говорит Лариса Ивановна.