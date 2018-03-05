|Общество
|05.03.2018 17:19
Маленькому волгоградцу собирают пожертвования на курс реабилитации
Пятилетний Вадик Горовенко, который живет в Тракторозаводском районе Волгограда, все свое детство проводит в больницах, на обследованиях – у мальчика ДЦП с рождения вследствие родовой травмы. У Вадика есть братик-близнец Глеб, у него – инвалидность по зрению. Когда мальчикам было полгода, их папа ушел из семьи, испугавшись ответственности и их мама, Лариса осталась с детками одна.
Несмотря на столь юный возраст и диагноз Вадика, он уже умеет самостоятельно ползать, сидеть, стоять у опоры, ходит с поддержкой, что очень радует маму мальчика. Так же Вадюша просто обожает добрые мультфильмы. Ему очень нравится плавать, ведь именно занятия в воде дают замечательные результаты в развитии ребенка.
В октябре 2017 года он прошел первый курс реабилитации в Школе АФК Добежиных в Адлере. Акцент школы - гидрореабилитация с использованием тренажеров. Занятия в теплом бассейне очень благотворно сказались на уменьшении спастики, спинка стала более крепкая, заработала правая рука, которой Вадим до недавнего времени почти не пользовался. Благодаря усилиям инструкторов по физкультуре, мальчик может теперь стоять самостоятельно у опоры, а это большой скачок навстречу к победе. «Обращаемся к вам с просьбой помочь в оплате повторного курса реабилитации в Школе АФК Добежиных», - говорит Лариса Ивановна.
Давайте вместе поможем Вадюше, ведь пройти через столько трудностей, в таком возрасте может только настоящий боец! Деньги Вадику на курс реабилитации собирает благотворительный фонд "География добра". Заявку можно сделать по ссылке, а также с помощью смс - отправь SMS на номер 7522 со словом Люби 500. В сообщении можно назвать любую сумму.
Между тем, фонд "География добра" благодарит всех, кто откликнулся на призыв помочь маленькой волгоградке Софье Любченко пройти курс реабилитации! У девочки тяжелая судьба - она родилась с букетом тяжелейших заболеваний, перенесла уже несколько операций. Малышку бросила ее родная мать и теперь ее воспитывает родная тетя. Благодаря вашей помощи Софья проходит курс реабилитации в реацентре "Первый шаг" в Казани и ее родные уверены, что ей удастся сделать первый шаг в своей жизни.
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
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Сегодня они встретились как родные люди – сотрудник полиции, спасенная им девочка во время пожара, произошедшего...
|Происшествия
|05.03.2018 20:06
Войну ловкачам на дорогах Красноармейского района объявили сегодня сотрудники дорожной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” в городском управлении ГИБДД, в сети правоохранителей попали 36 любителей слишком сильной тонировки, а также несколько водителей, прятавших номера в багажнике. Были в числе нарушителей и автомобилисты со столь грязными номерами, что прочесть их, не подходя к машине вплотную, было невозможно. Грязными номера оставляли по-видимому специально, чтобы стать невидимыми для дорожных камер и избежать “писем счастья” со штрафами. Также был остановлен автомобилист, уже лишенный водительских прав. Водитель отправился домой пешком, а его машина была эвакуирована на штрафстоянку. Всего было составлено почти семь десятков протоколов...
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|Аналитика
|05.03.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: четверо суток кошмара для родителей исчезнувшей в Камышине девочки сегодня закончились встречей с дочерью. Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с кроссовером на проспекте Жукова: есть пострадавшие. Все УК на фронт борьбы с сосульками: снегопады и потепление стали причиной опасных ледяных образований на крышах домов Волгограда. Замоченные в сортире: канализационный ад для жителей дома на улице Паникахи в Волгограде продолжается уже больше недели. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.
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|Происшествия
|05.03.2018 19:09
Мужчина с диагнозом ботулизм доставлен в Волгоград в территориальный центр медицины катастроф. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, сегодня молодой человек был на вертолете переправлен в областной центр из Камышина. Там он лечился в первой городской больнице. Состояние пациента медики оценивают как тяжелое. Сейчас устанавливаются обстоятельства заражения и источник токсикоинфекции. Информация уточняется.
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|Происшествия
|05.03.2018 17:49
Очередное за сегодняшний день ДТП с участием маршрутки произошло в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». 20-летний водитель «Жигулей» ехал из Тракторозаводского района города в центр, когда в его автомобиль на перекрестке 1-й Продольной магистрали и улицы 39-й Гвардейской в Краснооктябрьском районе врезалось маршрутное такси №15С с пассажирами. Основной удар пришелся на заднюю дверь легковой машины, водитель не получил даже царапины. По предварительным данным, получила незначительное ранение женщина - пассажир маршрутного такси. Удар был такой силы, что госномера маршрутки буквально «приклеились» к передней двери легковой машины. На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности – в видеоматериале информагентства. Напомним, сегодня в Дзержинском районе...
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|Общество
|05.03.2018 17:29
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области полностью рассчитался с издательством за печать двух томов Красной книги региона. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в комитете. Долг в размере 796 тысяч рублей был погашен еще в процессе рассмотрения в арбитраже иска воронежского издательства, требующего погашения основного долга и набежавшей пени. "Мы полностью рассчитались с исполнителем работ, претензий друг к другу нет", - отметили в облкомприроды. Напомним, в конце февраля арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с комитета, который выступил заказчиком работ по издательству двух томов Красной книги Волгоградской области, сумму основного долга, а также пени, расходы по...
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|Общество
|05.03.2018 17:03
В своеобразную выставку «достижений» природных катаклизмов превратилась крыша трамвайного депо №2 МУП «Метроэлектротранс» на ул. Ангарской, 52 в Волгограде. Корреспондент ИА «Высота 102», увидев метровые сосули, удивился и встревожился: не угрожают ли они работающим здесь людям? К слову, перепады температуры воздуха в последние дни уже стали причиной привычного для всех явления – образования наледи на крышах зданий и жилых домов. В некоторых управляющих компаниях, впрочем, позаботились о безопасности горожан и огородили опасные участки. Но везде ли? Подробности – в выпуске новостей «Высота 102 ТВ».
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|Расследования
|05.03.2018 16:22
Брак, заключенный ради заработка и получения гражданства, расторгнут Тракторозаводским районным судом. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Как показала прокурорская проверка, в мае прошлого года между 48-летней волгоградкой и 41-летним гражданином Таджикистана был заключен брачный союз. Только строилась молодая семья не на любви и доверии, а на корыстном расчете. Так, невеста “сдала в аренду” место на странице паспорта за 20 тысяч рублей. А жених таким образом хотел поскорее получить российское гражданство. Правда выполнить этот план ему не удалось.
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|Происшествия
|05.03.2018 16:21
Преступная группа, которая по телефону обманывала жителей различных регионов России, задержана в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, установить личности телефонных мошенников удалось совместно с оперативными сотрудниками регионального управления МВД. Всего задержаны пять человек. Среди них - двое осужденных, отбывающих наказание в камышинской колонии №24 строгого режима, и трое жителей Волгоградской области. У них изъято около 60 средств мобильной связи, сим-карты и банковские карты. Известно, что подозреваемые звонили гражданам различных регионов России и под видом близких родственников просили срочно перечислить денежные суммы якобы для урегулирования вопроса с сотрудниками ГИБДД.
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|Расследования
|05.03.2018 15:58
К 11 годам колонии строгого режима приговорил Волгоградский областной суд Магомеда Абдурахманова, признанного виновным в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом ИА "Высота 102" рассказали в пресс-службе судебной инстанции. 8 мая 1998 года Абдурахманов поссорился со своим знакомым, который обвинил его в краже. Конфликт произошел на территории квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны, находящейся между проспектом Жукова и бульваром 30-летия Победы. Тогда Абдурахманов попытался сбежать, но пришедшие вместе со знакомым еще двое мужчин догнали его и повалили на землю. Абдурахманов стал отбиваться складным ножом и нанес одному смертельный удар, а второго ранил. Скрываясь от полиции Абдурахманов уехал в Дагестан, а...
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|Здравоохранение
|05.03.2018 15:26
Санаторий находится по адресу: Волгоградская область,г. Новоаннинский, переулок Чельцова, 54.Телефон: +7(937)704 74 84 Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ...
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|Экология
|05.03.2018 15:20
Центральный районный суд Волгограда обязал ООО "Концессии водоснабжения" организовать проведение с помощью аккредитованной лаборатории производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению и организациям Волгограда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. Иск в суд был подан природоохранной прокуратурой по результатам проверки в 2017 году деятельности предприятия-концессионера, обслуживающего системы городского водопроводно-канализационного хозяйства. В результате было установлено, что с 1 апреля 2017 года и по настоящее время "Концессии водоснабжения" осуществляют производственный контроль качества питьевой воды не аккредитованной лабораторией. Это стало основанием для вынесения постановлений о возбуждении административных производств в отношении должного и юридического лица по ст....
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|Общество
|05.03.2018 15:17
На 275 тысяч рублей оштрафовано ООО "Комплекс", управляющее многоквартирным домом №13 по улице Ангарская в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации госжилинспекции Волгоградской области, установлено, что УК не выполняла обязанности по обеспечению надлежащего санитарно-технического состояния общего имущества в многоквартирном доме. Так, в подъезде зафиксированы грязные полы и стены, скопление пыли на подоконниках, наличие паутины в оконных заполнениях. Также выявлено отслоение окрасочного и штукатурного слоев стен, надписи на стенах, отслоение побелочного слоя на потолке, участки повреждений цементного пола. В местах общего пользования частично отсутствуют осветительные приборы. Претензии к управляющей компании возникли и по содержанию лифтового оборудования. Административные протоколы были составлены...
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|Расследования
|05.03.2018 15:10
Пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя, который знал ее родителей, но девочке представился полицейским. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. Оказалось, что похититель подошел к девочке, которая шла в школу, представился сотрудником полиции и сообщил, что она задержана. Неизвестный привел ее в квартиру, где и удерживал в течение четырех суток. По предварительным данным, насилия в отношении ребенка не совершалось. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот...
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|Происшествия
|05.03.2018 14:27
22-летнюю жительницу Волгограда задержали в Ростове-на-Дону за попытку сбыта наркотических средств в особо крупном размере: в ее сумке находилось около килограмма нефасованного наркотического вещества «N-метилэфедрон». По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, сообщает ИА «Высота 102», девушка планировала совершить несколько закладок на территории города. Сотрудники полиции обнаружили два тайника с наркотиком и изъяли около 50 граммов. По предварительным данным, с покупателями подозреваемая связывалась через Интернет. Возбуждено уголовное дело, ей грозит до 15 лет колонии.
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|Экономика
|05.03.2018 14:17
Лидеры рынка, европейский дизайн, подвеска, которую настраивали ведущие автомобильные компании и богатая комплектация в базовом оснащении – это только первые 3 из 7 неизвестных фактах о компании Chery и ее автомобилях. Подробно о преимуществах Chery Tiggo рассказали читателям ИА «Высота 102» в компании «Автомастер», официальном дилере Chery. Факт 1. Один из лидеров рынка По данным аналитического агентства «Автостат» за 2017 год, компания Chery занимает 2 место по количеству реализованных машин (сравнение проводилось среди китайских марок, представленных на отечественном рынке). Продажи автомобилей Chery выросли на 24% по сравнению с прошлым годом. Внутри модельного ряда Chery лидером является автомобиль...
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5 марта 20:06
5 марта 17:19
Маленькому волгоградцу собирают пожертвования на курс реабилитации 8
5 марта 17:03
5 марта 16:21
5 марта 15:26
5 марта 13:46
5 марта 13:06
Общество
5 марта 17:19
Маленькому волгоградцу собирают пожертвования на курс реабилитации 8
5 марта 17:03
5 марта 11:31
4 марта 10:51
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