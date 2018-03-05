Волгоградскую область посетили в прошлом году 30 тыс. иностранных туристов: в списке самых посещаемых 50 субъектов России регион занял 32 место. В рейтинг не включили Москву и Санкт-Петербург, у которых всегда первые места по этому показателю. Более 4,8 млн зарубежных туристов побывали в Москве в 2017 году и 3,75 млн посетили Санкт-Петербург. Об этом говорится в отчете аналитического агентства ТурСтат, сообщает ИА «Высота 102».

В десятке самых популярных у иностранных туристов Краснодарский край - более 900 тысяч, Приморье - 640 тысяч, Крым - более 500 тысяч, Татарстан - 278 тысяч, Подмосковье - 230 тысяч, Иркутская область - 211 тысяч, Владимирская и Ярославская области - более 200 тысяч, Ставрополье и Калининградская область - 100 тысяч. Среди регионов ЮФО в ТОП-50 вошла Ростовская область, которую посетили более 60 тысяч иностранцев, и Астраханская - более 16 тысяч. Во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году Россию посетят предположительно 2 млн иностранных туристов.



