Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области полностью рассчитался с издательством за печать двух томов Красной книги региона. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в комитете. Долг в размере 796 тысяч рублей был погашен еще в процессе рассмотрения в арбитраже иска воронежского издательства, требующего погашения основного долга и набежавшей пени. "Мы полностью рассчитались с исполнителем работ, претензий друг к другу нет", - отметили в облкомприроды. Напомним, в конце февраля арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с комитета, который выступил заказчиком работ по издательству двух томов Красной книги Волгоградской области, сумму основного долга, а также пени, расходы по оплате госпошлины и юридических услуг - всего свыше 800 тысяч рублей. Госконтракт на издание тома "Животные" и тома "Растения и другие организмы" на общую сумму 796 тысяч рублей был заключен в июне 2017 года. Согласно условиям контракта, работы были выполнены в срок - до 30 августа 2017 года, но оплачивать их заказчик не спешил, хотя акты выполненных работ подписал.



