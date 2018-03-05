Спорить с налоговой… Можно ли?

Практически каждый работающий россиянин платит налоги. Но нередко от налоговой инспекции приходит уведомление о том, что вы что-то недоплатили. Причем вы твердо уверены, что это ошибка. Как поступить? Как выяснить, кто прав? Может, ошиблась налоговая? К примеру, частенько бывает в уведомлениях по транспортному налогу перепутаны киловатты и лошадиные силы.

Как считает финансовый консультант Татьяна Викторова, самый простой и оперативный порядок рассмотрения налоговых споров – административный, досудебный. Журналист ИА «Высота 102» разобрался в этом вопросе.





С чего начать?

На официальном сайте УФНС есть вся информация о том, что следует делать в случае, если вы не согласны с налоговым требованием – надо написать заявление в тот орган, который прислал документ. Вместе с ним приложить присланное уведомление и копии документов, опровергающих расчеты налоговой.













Ожидаем уведомление с уточненными данными

В течение 30 дней со дня получения заявления налоговая выяснит причину ошибки, и, если ваши претензии обоснованы, исправит ее и в 3-дневный срок сообщит о решении. В новой квитанции, которую вам доставят, увидите обе суммы: правильную и неправильную. Так что сможете проверить правильность перерасчета.





Переплатили налог? Будем возвращать

В этом случае надо писать заявление о возврате средств, которые, кстати, можно потребовать зачесть в счет будущих платежей. С заявлением должны быть приложены уведомление о пересчете и копии платежного документа. Решение должно быть принято в 10- дневный срок и за 5 дней вам придет сообщение. А вот возврат переплаты будет в течение месяца после регистрации заявления. К слову, досудебным путем переплату налога можно вернуть в течение трехлетнего периода со дня уплаты. По истечении этого срока уже нужно будет доказывать в суде вину налоговой в том, что рассчитанная сумма была неверной.





Отказали в пересчете. Что делать?

Пришел отказ? Обжалуйте это решение в вышестоящей налоговой инспекции. С недавних пор это обязательная процедура перед подачей иска в суд. В апелляционной жалобе вы опять описывайте ситуацию, к ней прикладывайте копии всех документов. Заявление вы должны принести в налоговую, на которую жалуетесь, а они уже в 3-дневный срок обязаны отправить все материалы в вышестоящую инстанцию.

Решение по вашему вопросу будет принято в течение месяца. Даже если из вышестоящей налоговой инспекции опять придет мотивированный отказ, он позволит вам понять позицию противоположной стороны и хорошо подготовиться к судебному рассмотрению.





Идем в суд

К слову, налоговая стремится более тщательно проверять доводы налогоплательщика и оперативно решать вопросы именно в досудебном порядке. Так, по сообщению Верховного суда, количество судебных споров налогоплательщиков с ФНС снизилось в 2016 г. - в 3 раза по сравнению с 2015 г. Примерно 80% судебных решений принято в пользу налоговых органов.

Но, если вы уверены в своей правоте и намерены идти до конца, заявление в районный суд необходимо подать в течение 3-х месяцев с даты вынесения решения вышестоящей налоговой инспекцией. Вместе с исковым заявлением необходимо предоставить ответ ФНС с отказом, квитанцию об оплате и документы, подтверждающие ваши справедливые намерения вернуть переплату. Важно отметить, что именно ответчик, в нашем случае это налоговые органы, должны документально доказывать обоснованность своих действий и решений.

Если и решение суда первой инстанции не устраивает, вы вправе оспаривать его в вышестоящих судах, вплоть до Верховного.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



