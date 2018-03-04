Маршрутка и кроссовер столкнулись в Волгограде, есть пострадавшие

Жители дома №14 по ул. Михаила Паникахи в Волгограде в отчаянии: в подъезде вот уже какой день стоят зловонные лужи канализационных стоков. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, до этого прорывы канализационной трубы случались периодически на протяжении двух недель, но приезжала аварийка и устраняла разлив. «Сейчас мы неделю ходим через подъезд по кирпичикам, ни водой, ни санузлом, естественно, пользоваться толком нельзя - все тут же оказывается в подъезде. Часть выливается на улицу и там застывает. Часть стекает в подвал дома и затекает под полы квартир на первом этаже. Аварийная служба на этот раз объяснила, что сделать с этим...