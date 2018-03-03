Сотни волжан сытно накормили на постном фестивале в Волгоградской области





Плов, котлеты, салаты, пельмени, блины, торты – и все это без намека на скоромное. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в Центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского состоялся уже второй по счету фестиваль постной кухни.





Как и в прошлом году, он прошел с аншлагом – сотни волжан самых разных возрастов пришли, чтобы продегустировать постные блюда, а также взять рецепт, чтобы приготовить их дома. Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, впрочем, напомнил волжанам, что в пост важно не только есть правильную пищу, но самое главное, проявлять духовную стойкость.









Многочисленные блюда, вкусные и сытные, вызвали полный восторг у дегустаторов. Плов с сухофруктами, цветная капуста в кляре, грибные котлеты, коврижки, салаты из морепродуктов, пастила, шанежки пользовались большой популярностью у волжан. В рамках фестиваля состоялось и первое городское чаепитие. Сегодня свою продукцию представили кафе и рестораны города, но самыми щедрыми оказались православные приходы – здесь, не скупясь, раздавали еду всем желающим.











