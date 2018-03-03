Трассы Волгоградской области спасают от гололеда





111 единиц дорожной техники, в том числе 72 КДМ, 7 автогрейдеров, 10 тракторов, более 20 погрузчиков устраняют последствия непогоды на областных трассах. За последние сутки было израсходовано 1233 тонн противогололедных реагентов. Расчистка дорог от снега и наледи продолжается, заторов нет, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области. По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, обработка трасс ведется силами ГБУ «Волгоградавтодор», а также подрядных организаций.

По сведениям Упрдор Азов, на федеральной трассе ростовского направления всю ночь работали 19 единиц спецтехники. Машины обработали 400 километров трасс, отсыпав 1065 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщили в Упрдор Москва-Волгоград, на московском и сызранском направлениях были задействованы 62 единицы транспорта, из них 42 КДМ, 8 авторгрейдеров, 11 погрузчиков и трактор. За ночь они использовали 586 тонн песко-соляной смеси и 9 тонн жидкого реагента. Федеральные трассы в целом расчищены, но местами из-за сильного бокового ветра, особенно на сызранском направлении, наблюдаются сильные переметы. В связи с этим, дорожники находятся в состоянии готовности к ликвидации последствий непогоды.

В целом по области в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия сохраняются. При температуре воздуха от -1 до -12 градусов наблюдаются снег, снег с дождем, метель, в центральных и южных районах ледяной дождь, на территориях Заволжья гололедица. Водителям необходимо соблюдать правила безопасного вождения, скоростной режим. При резком ухудшении погодных условий дорожники рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.



