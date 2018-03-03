|Общество
|04.03.2018 10:51
Трассы Волгоградской области спасают от гололеда
111 единиц дорожной техники, в том числе 72 КДМ, 7 автогрейдеров, 10 тракторов, более 20 погрузчиков устраняют последствия непогоды на областных трассах. За последние сутки было израсходовано 1233 тонн противогололедных реагентов. Расчистка дорог от снега и наледи продолжается, заторов нет, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области. По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, обработка трасс ведется силами ГБУ «Волгоградавтодор», а также подрядных организаций.
По сведениям Упрдор Азов, на федеральной трассе ростовского направления всю ночь работали 19 единиц спецтехники. Машины обработали 400 километров трасс, отсыпав 1065 тонн песко-соляной смеси.
Как сообщили в Упрдор Москва-Волгоград, на московском и сызранском направлениях были задействованы 62 единицы транспорта, из них 42 КДМ, 8 авторгрейдеров, 11 погрузчиков и трактор. За ночь они использовали 586 тонн песко-соляной смеси и 9 тонн жидкого реагента. Федеральные трассы в целом расчищены, но местами из-за сильного бокового ветра, особенно на сызранском направлении, наблюдаются сильные переметы. В связи с этим, дорожники находятся в состоянии готовности к ликвидации последствий непогоды.
В целом по области в ближайшие сутки неблагоприятные погодные условия сохраняются. При температуре воздуха от -1 до -12 градусов наблюдаются снег, снег с дождем, метель, в центральных и южных районах ледяной дождь, на территориях Заволжья гололедица. Водителям необходимо соблюдать правила безопасного вождения, скоростной режим. При резком ухудшении погодных условий дорожники рекомендуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния.
Эдита Новикова: В столице вновь начинаются «Московские сезоны» с Большими Возможностями
Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам
"Взгляд с Высоты": Жители Волгограда по секрету всему свету рассказали, за кого будут голосовать на выборах
Долгожданная весна на пороге. В последний зимний день мы встретились с руководителем волгоградского «Агентства Больших Возможностей» Эдитой Новиковой, чтобы подвести...
Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...
Через 20 дней в России откроются избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. На эту...
|Общество
|04.03.2018 13:08
Плов, котлеты, салаты, пельмени, блины, торты – и все это без намека на скоромное. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в Центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского состоялся уже второй по счету фестиваль постной кухни. Как и в прошлом году, он прошел с аншлагом – сотни волжан самых разных возрастов пришли, чтобы продегустировать постные блюда, а также взять рецепт, чтобы приготовить их дома. Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, впрочем, напомнил волжанам, что в пост важно не только есть правильную пищу, но самое главное, проявлять духовную стойкость. Многочисленные блюда, вкусные и сытные, вызвали полный восторг у дегустаторов. Плов с сухофруктами, цветная...
Прочитана: 3729 раз
|Происшествия
|04.03.2018 10:07
Женщина погибла и мужчина пострадал в аварии в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Смертельное столкновение двух корейских автомобилей произошло на дороге “Волгоград-Каменск-Шахтинский” около восьми часов вечера. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своим “Kia Cee'd”, в результате иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер “Kia Sportage”, которым управлял 34-летний мужчина. Смертельные травмы получила водитель “Kia Cee'd”, она умерла еще до прибытия скорой помощи. Мужчина госпитализирован с многочисленными ушибами.
Прочитана: 2214 раз
|Общество
|04.03.2018 09:52
На дорогах Волгограда организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ночь на 4 марта дорожно-коммунальная техника вышла на противогололедную обработку улиц. Около 900 тонн песко-соляной смеси было использовано для устранения последствий ледяного дождя, прошедшего ночью на большей территории города. Волгоградские службы в связи с неблагоприятным погодным прогнозом остаются в состоянии повышенной готовности. Редкое природное явление – осадки в виде дождя при отрицательной температуре окружающего воздуха - наблюдалось минувшей ночью в областной столице. При таких условиях на всех открытых поверхностях образуется толстый слой гололеда, на дорогах – гололедица. По сообщению ФГБУ...
Прочитана: 1672 раз
|Расследования
|04.03.2018 09:07
Полгода исправительных работ с удержание от заработка 10% в доход государства - к такому сроку в Волгоградской области приговорен пассажир поезда "Адлер-Пермь", ранивший попутчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, происшествие было зафиксировано в плацкартном вагоне поезда на участке между железнодорожными станциями Качалино и Бердия в Иловлинском районе области. Мужчины употребляли спиртное, а затем поссорились. Взаимные оскорбления закончились тем, что осужденный взял некий предмет, похожий на нож, и ударил им обидчика в область живота. Было установлено, что потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Свою вину пассажир не отрицал, заявил ходатайство о рассмотрения дела в особом...
Прочитана: 1125 раз
|Культура
|04.03.2018 08:50
Известные музыканты отметили выступление мальчика из Волжского Волгоградской области на проекте «Ты супер!»
15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области получил зеленый свет от известного продюсера Виктора Дробыша за исполнение на конкурсе «Ты супер!» песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Как отметили организаторы конкурса, сообщает ИА "Высота 102", сразу после завершения выступления он поспешил пожать руку мальчику, а композитор и продюсер Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст. Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти...
Прочитана: 1036 раз
|Общество
|04.03.2018 08:42
В этом году очередной форум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» центральный штаб ОНФ очень удачно придумал провести не в Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Это означало, что более 500 лауреатов и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», и конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», в том числе представитель ИА «Высота 102», должны были встретиться в самой западной точке страны, до которой при других обстоятельствах, возможно, не добрались бы никогда. Еще один удачный ход организаторов – совместный полет в Калининград из Москвы и...
Прочитана: 3521 раз
|Общество
|04.03.2018 08:38
Суд Волгоградской области признал незаконным постановление избирательной комиссии региона о признании печатного материала в волгоградской газете "Правда и порядок" незаконной агитацией. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, заявленные требования избиркома к депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову, на чьи средства была издана газета, суд признал необоснованными и не подлежащими удовлетворению. "...В материале отсутствуют призывы голосовать за кандидата в президенты, либо голосовать против других кандидатов. Вывод избирательной комиссии Волгоградской области об агитационном характере печатного материала, по мнению суда, не имеет достаточных фактических и правовых оснований, является надуманным и гипертрофированным", - говорится в решении суда. Напомним, 8 февраля 2018 года...
Прочитана: 3180 раз
|Общество
|03.03.2018 16:57
Суд постановил истребовать у индивидуального предпринимателя из незаконного владения свыше 156 кв.метров земли, расположенной в границах особо охраняемой природной территории - государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" в Михайловском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, земельный участок изымается и передается во владение Волгоградской области. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения подал в суд заместитель прокурора Волгоградской области. По материалам дела, договор аренды данного земельного участка сельскохозяйственного назначения был заключен в 2011 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем сроком на 49 лет, то есть до 2059 года. Надзорное ведомство доказало,...
Прочитана: 9884 раз
|Расследования
|03.03.2018 14:51 (Обновлено: 03.03.2018 18:57)
В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около 21-00 час. Утром одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая ушла в школу, однако в учебное заведение не дошла, домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Приметы...
Прочитана: 8392 раз
|Выборы
|03.03.2018 14:18 (Обновлено: 03.03.2018 20:03)
Специальной литературой и брошюрами с рельефно-точечным шрифтом Брайля будут снабжены 11 избирательных участков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, на данных участках распространят литературу, содержащую информацию о голосовании на выборах президента РФ, а также о референдуме о смене часового пояса, в частности, и содержание вопроса, который будет на него выноситься. В Волгограде таких участков откроется четыре – два в Дзержинском и столько же в Центральном районах. В Волжском инвалидов по зрению будут ждать на двух участках, в Михайловке – также на двух, в Михайловском районе участок, снабженный информацией...
Прочитана: 13292 раз
|Общество
|03.03.2018 13:10 (Обновлено: 03.03.2018 16:55)
В отношении четырех волгоградских управляющих компаний за плохую уборку снега в жилых дворах составлены административные протоколы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в инспекции Госжилнадзора по региону. Крупные штрафы, в случае соответствующего решения мирового суда, грозят ООО «ЖЭК», ООО «Уютный город», ООО «МУК» и ООО «УК «Ангарское». В настоящее время инспекция Госжилнадзора готовится возбудить еще одно административное дело – в отношении ООО «УК Ворошиловского района». Три компании, за исключением «ЖЭКа», предписания надзорного органа выполнили и привели состояние дворов в надлежащий вид. ООО «ЖЭК» выдано повторное предписание, исполнение которого будет обязательно проверено. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная управляющим компаниям за...
Прочитана: 4812 раз
|Общество
|03.03.2018 10:49
Новый способ решения проблемы долгостроев изобрели в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет строительства Волгоградской области предложил внести изменения в закон Волгоградской области о развитии жилищного кредитования, которые, как считают в органе исполнительной власти, смогут повлиять на ситуацию в этой сфере. В частности, предлагается частично компенсировать ипотечные кредиты тем, кто решится приобрести квартиру в «замороженном» доме. Планируется производить такие выплаты в течение двух лет в размере, который будет установлен региональными властями, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Главное условие – квартиры должны быть приобретены после 1 января 2018 года. Речь, впрочем, идет о домах,...
Прочитана: 5839 раз
|Расследования
|03.03.2018 10:48
Вступил в законную силу приговор суда в отношении волжанина, осужденного за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, двое волжан выманили у женщины, которая искала свою пропавшую дочь, 132 тысячи рублей. При этом один из них точно знал о том, что дочь умерла. Но им удавалось обманывать женщину ложной информацией о якобы известном им местонахождении пропавшей. Деньги, заработанные на горе матери, парочка тратила на свои нужды. Приговором Волжского городского суда в декабре 2017 года, один из волжан был признан виновным по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного...
Прочитана: 2797 раз
|Расследования
|03.03.2018 08:09
Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам с двух жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России, предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили...
Прочитана: 3195 раз
|Общество
|03.03.2018 07:03
Администрацию Волгограда просят принять меры в связи с обнаружением объекта, который представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, наплавной мост, связывающий остров Сарептский в Красноармейском районе города и правый берег затона Сарептский, не отвечает требованиям безопасности. Опасное сооружение было обнаружено при проведении рейдового обследования береговой полосы и акватории реки Волги руководителями управления Росприроднадзора. Материалы были переданы в транспортную прокуратуру. Чтобы не произошло беды, мэрию просят отреагировать на данную информацию.
Прочитана: 3162 раз
4 марта 08:50
3 марта 10:48
3 марта 07:03
2 марта 20:06
Общество
3 марта 07:03
2 марта 10:46
1 марта 16:34
28 февраля 17:58
28 февраля 15:58
28 февраля 15:51
28 февраля 15:33
28 февраля 15:20
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 4 Марта, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 1..3 С, давление 738..740 мм рт.ст., ветер Юго-Западный, 5 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
4 Марта, Вс
|1 $
|56.6616 руб.
|1 €
|69.4671 руб.
|1 GBP
|77.9890 руб.
|1 CHF
|60.3361 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 31777
Просмотров: 4441
Просмотров: 4069
Просмотров: 4031
Просмотров: 3462
Просмотров: 3199
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +25 / 7-
Рекомендации: +25 / 3-
Рекомендации: +25 / 3-
Журналисту ИА «Высота 102» в Калининграде вручены диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость» и премия фонда ОНФ9
Рекомендации: +24 / 5-
Рекомендации: +24 / 2-
Рекомендации: +23 / 2-
Рекомендации: +23 / 4-
Рекомендации: +22 / 4-
Рекомендации: +21 / 21-
Рекомендации: +21 / 0-