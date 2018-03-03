В этом году очередной форум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» центральный штаб ОНФ очень удачно придумал провести не в Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Это означало, что более 500 лауреатов и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», и конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», в том числе представитель ИА «Высота 102», должны были встретиться в самой западной точке страны, до которой при других обстоятельствах, возможно, не добрались бы никогда.

Еще один удачный ход организаторов – совместный полет в Калининград из Москвы и обратно на гигантском Boeing 747 авиакомпании «Россия». Получилось символично, потому что на борту была представлена вся огромная страна. Правда, калининградский аэропорт «Храброво» к такому «подарку небес» был не совсем готов – большой самолет приземлился здесь впервые и 500 пассажиров одновременно стали перебором для местной воздушной гавани. Как «подкованные» жители города-организатора ЧМ-2018, волгоградские журналисты тут же между собой выразили обеспокоенность насчет приема гостей мундиаля. Парой дней позже, кстати, это беспокойство стало отчетливее – потому что во время автобусной экскурсии представители города на Волге увидели стройплощадку «Калининград Арены» и занервничали еще больше. Движения вперед как-то не ощущалось.



На открытии медиафорума вице – спикер Госдумы Ольга Тимофеева произнесла зажигательную речь – все, как она умеет. «Мы одной крови, мы - коллеги», - сказала источающая аромат успеха симпатичная блондинка, обращаясь к скромным труженикам региональных СМИ, почти заставив многих поверить, что так оно и есть. Церемония награждения получилась динамичной – лауреатов было много. Но порция внимания досталась каждому - Ольга Тимофеева и другие представители Центрального штаба ОНФ - депутаты Госдумы Наталья Костенко, Николай Будуев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев не пожалели ни улыбок, ни добрых слов.



В то время, как участники форума участвовали в работе профильных площадок и жадно внимали речам экспертов медиа-сферы, вокруг и внутри дворца спорта «Янтарный» шла почти невидимая подготовка к приезду первого лица государства. Из явного был разве что вертолет, который «пристреливался» к посадочной площадке.



Параллельно в верхних помещениях «Янтарного» специалисты канала NBC NEWS монтировали оборудование для записи интервью с Владимиром Путиным. Корр. ИА «Высота 102» обнаружил дверь с вывеской «тех.персонал амер.канала» случайно, заблудившись в поисках пресс-центра. Американские коллеги охотно пояснили, что готовят студию для записи программы с «мистером президентом»



Во время пребывания в Калининграде волгоградские журналисты не единожды видели местных дворняг – упитанных и дружелюбных. Все собаки были с желтыми клипсами на ушах. Это означает, что животные стерилизованы и привиты от бешенства. Для Волгограда, к сожалению, такое цивилизованное отношение к бездомным собакам пока нормой не является.



В последний день работы медиафорума прошла встреча региональных журналистов с президентом страны. В оформлении большого съемочного павильона были использованы названия городов России. Каждый участник, конечно, нашел свой - родной.



Соседями корр. ИА «Высота 102» во время общения журналистского сообщества с Владимиром Путиным стали фотографы – профессионалы с солидным оборудованием, а также очень решительная журналистка из отдаленного региона – не каждый осмелится надеть на встречу с главой государства космические лосины и носки с божьими коровками.