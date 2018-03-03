На открытии медиафорума вице – спикер Госдумы Ольга Тимофеева произнесла зажигательную речь – все, как она умеет. «Мы одной крови, мы - коллеги», - сказала источающая аромат успеха симпатичная блондинка, обращаясь к скромным труженикам региональных СМИ, почти заставив многих поверить, что так оно и есть. Церемония награждения получилась динамичной – лауреатов было много. Но порция внимания досталась каждому - Ольга Тимофеева и другие представители Центрального штаба ОНФ - депутаты Госдумы Наталья Костенко, Николай Будуев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев не пожалели ни улыбок, ни добрых слов.
В то время, как участники форума участвовали в работе профильных площадок и жадно внимали речам экспертов медиа-сферы, вокруг и внутри дворца спорта «Янтарный» шла почти невидимая подготовка к приезду первого лица государства. Из явного был разве что вертолет, который «пристреливался» к посадочной площадке.
Параллельно в верхних помещениях «Янтарного» специалисты канала NBC NEWS монтировали оборудование для записи интервью с Владимиром Путиным. Корр. ИА «Высота 102» обнаружил дверь с вывеской «тех.персонал амер.канала» случайно, заблудившись в поисках пресс-центра. Американские коллеги охотно пояснили, что готовят студию для записи программы с «мистером президентом»
Во время пребывания в Калининграде волгоградские журналисты не единожды видели местных дворняг – упитанных и дружелюбных. Все собаки были с желтыми клипсами на ушах. Это означает, что животные стерилизованы и привиты от бешенства. Для Волгограда, к сожалению, такое цивилизованное отношение к бездомным собакам пока нормой не является.
В последний день работы медиафорума прошла встреча региональных журналистов с президентом страны. В оформлении большого съемочного павильона были использованы названия городов России. Каждый участник, конечно, нашел свой - родной.
Соседями корр. ИА «Высота 102» во время общения журналистского сообщества с Владимиром Путиным стали фотографы – профессионалы с солидным оборудованием, а также очень решительная журналистка из отдаленного региона – не каждый осмелится надеть на встречу с главой государства космические лосины и носки с божьими коровками.