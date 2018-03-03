|Происшествия
|04.03.2018 16:25
Волгоградец увел сноуборд у жителя Москвы в Карачаево-Черкессии
Уголовное дело возбуждено сотрудниками МО МВД «Карачаевский» в отношении 28-летнего жителя Волгоградской области за кражу сноуборда. По информации пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесской республике, сообщает ИА "Высота 102", в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. О преступлении в полицию сообщил житель г. Москвы. Он рассказал, что у одного из кафе в поселке Домбай у него похитили сноуборд.
Калининградский след: неформальные штрихи к официальной картине медиафорума ОНФ-2018
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"Взгляд с Высоты": Жители Волгограда по секрету всему свету рассказали, за кого будут голосовать на выборах
В этом году очередной форум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость»...
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|Аналитика
|04.03.2018 17:46 (Обновлено: 04.03.2018 17:47)
«Взгляд с Высоты»: Правда и справедливость довели волгоградских журналистов до западной границы России
Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» прошел на этой неделе в Калининграде. Четверо волгоградцев оказались в числе 350 российских журналистов, удостоенных за свои публикации премии общероссийского народного фронта. В списке лауреатов и представитель информагентства «Высота 102». Чем запомнилась местным представителям СМИ поездка в самую западную точку России, о каких проблемах им предложил поспорить Общероссийский народный фронт и какие тайны поведал журналистам Владимир Путин – смотрите в итоговой еженедельной программе «Взгляд с Высоты».
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|Спорт
|04.03.2018 16:55
Победой волгоградской команды со счетом 1:0 завершилась первая после зимнего перерыва игра “Ротор-Волгоград” в рамках 26 тура ФНЛ ФОНБЕТ Первенства России. Соперником волгоградцев стал ФК “Тамбов”. Свой домашний матч волгоградские футболисты сыграли на астраханском стадионе “Центральный”. Провести встречу в Волгограде не позволила затянувшаяся зима, а также отсутствие поля с подогревом. Впрочем, “теплое” поле у волгоградских футболистов появится уже в этом году, когда вступит в строй стадион “Волгоград Арена”. Первый тайм начался с атак “Ротора”. За четыре минуты волгоградцы создали три опасных момента у ворот тамбовчан против одного со стороны гостей. Защита “Ротор-Волгоград” также отразила три штрафных удара, проведенных на 31,...
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|Общество
|04.03.2018 13:08
Плов, котлеты, салаты, пельмени, блины, торты – и все это без намека на скоромное. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в Центре культуры и искусства «Октябрь» Волжского состоялся уже второй по счету фестиваль постной кухни. Как и в прошлом году, он прошел с аншлагом – сотни волжан самых разных возрастов пришли, чтобы продегустировать постные блюда, а также взять рецепт, чтобы приготовить их дома. Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, впрочем, напомнил волжанам, что в пост важно не только есть правильную пищу, но самое главное, проявлять духовную стойкость. Многочисленные блюда, вкусные и сытные, вызвали полный восторг у дегустаторов. Плов с сухофруктами, цветная...
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|Общество
|04.03.2018 10:51
111 единиц дорожной техники, в том числе 72 КДМ, 7 автогрейдеров, 10 тракторов, более 20 погрузчиков устраняют последствия непогоды на областных трассах. За последние сутки было израсходовано 1233 тонн противогололедных реагентов. Расчистка дорог от снега и наледи продолжается, заторов нет, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области. По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, обработка трасс ведется силами ГБУ «Волгоградавтодор», а также подрядных организаций. По сведениям Упрдор Азов, на федеральной трассе ростовского направления всю ночь работали 19 единиц спецтехники. Машины обработали 400 километров трасс, отсыпав 1065 тонн песко-соляной смеси. Как сообщили в Упрдор Москва-Волгоград,...
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|Происшествия
|04.03.2018 10:07
Женщина погибла и мужчина пострадал в аварии в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Смертельное столкновение двух корейских автомобилей произошло на дороге “Волгоград-Каменск-Шахтинский” около восьми часов вечера. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своим “Kia Cee'd”, в результате иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер “Kia Sportage”, которым управлял 34-летний мужчина. Смертельные травмы получила водитель “Kia Cee'd”, она умерла еще до прибытия скорой помощи. Мужчина госпитализирован с многочисленными ушибами.
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|Общество
|04.03.2018 09:52
На дорогах Волгограда организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ночь на 4 марта дорожно-коммунальная техника вышла на противогололедную обработку улиц. Около 900 тонн песко-соляной смеси было использовано для устранения последствий ледяного дождя, прошедшего ночью на большей территории города. Волгоградские службы в связи с неблагоприятным погодным прогнозом остаются в состоянии повышенной готовности. Редкое природное явление – осадки в виде дождя при отрицательной температуре окружающего воздуха - наблюдалось минувшей ночью в областной столице. При таких условиях на всех открытых поверхностях образуется толстый слой гололеда, на дорогах – гололедица. По сообщению ФГБУ...
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|Расследования
|04.03.2018 09:07
Полгода исправительных работ с удержание от заработка 10% в доход государства - к такому сроку в Волгоградской области приговорен пассажир поезда "Адлер-Пермь", ранивший попутчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, происшествие было зафиксировано в плацкартном вагоне поезда на участке между железнодорожными станциями Качалино и Бердия в Иловлинском районе области. Мужчины употребляли спиртное, а затем поссорились. Взаимные оскорбления закончились тем, что осужденный взял некий предмет, похожий на нож, и ударил им обидчика в область живота. Было установлено, что потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Свою вину пассажир не отрицал, заявил ходатайство о рассмотрения дела в особом...
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|Культура
|04.03.2018 08:50
Известные музыканты отметили выступление мальчика из Волжского Волгоградской области на проекте «Ты супер!»
15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области получил зеленый свет от известного продюсера Виктора Дробыша за исполнение на конкурсе «Ты супер!» песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Как отметили организаторы конкурса, сообщает ИА "Высота 102", сразу после завершения выступления он поспешил пожать руку мальчику, а композитор и продюсер Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст. Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти...
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|Общество
|04.03.2018 08:42 (Обновлено: 04.03.2018 18:25)
В этом году очередной форум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» центральный штаб ОНФ очень удачно придумал провести не в Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Это означало, что более 500 лауреатов и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», и конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», в том числе представитель ИА «Высота 102», должны были встретиться в самой западной точке страны, до которой при других обстоятельствах, возможно, не добрались бы никогда. Еще один удачный ход организаторов – совместный полет в Калининград из Москвы и...
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|Общество
|04.03.2018 08:38
Суд Волгоградской области признал незаконным постановление избирательной комиссии региона о признании печатного материала в волгоградской газете "Правда и порядок" незаконной агитацией. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, заявленные требования избиркома к депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову, на чьи средства была издана газета, суд признал необоснованными и не подлежащими удовлетворению. "...В материале отсутствуют призывы голосовать за кандидата в президенты, либо голосовать против других кандидатов. Вывод избирательной комиссии Волгоградской области об агитационном характере печатного материала, по мнению суда, не имеет достаточных фактических и правовых оснований, является надуманным и гипертрофированным", - говорится в решении суда. Напомним, 8 февраля 2018 года...
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|Общество
|03.03.2018 16:57
Суд постановил истребовать у индивидуального предпринимателя из незаконного владения свыше 156 кв.метров земли, расположенной в границах особо охраняемой природной территории - государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" в Михайловском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, земельный участок изымается и передается во владение Волгоградской области. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения подал в суд заместитель прокурора Волгоградской области. По материалам дела, договор аренды данного земельного участка сельскохозяйственного назначения был заключен в 2011 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем сроком на 49 лет, то есть до 2059 года. Надзорное ведомство доказало,...
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|Расследования
|03.03.2018 14:51 (Обновлено: 03.03.2018 18:57)
В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около 21-00 час. Утром одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая ушла в школу, однако в учебное заведение не дошла, домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело. Приметы...
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|Выборы
|03.03.2018 14:18 (Обновлено: 03.03.2018 20:03)
Специальной литературой и брошюрами с рельефно-точечным шрифтом Брайля будут снабжены 11 избирательных участков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, на данных участках распространят литературу, содержащую информацию о голосовании на выборах президента РФ, а также о референдуме о смене часового пояса, в частности, и содержание вопроса, который будет на него выноситься. В Волгограде таких участков откроется четыре – два в Дзержинском и столько же в Центральном районах. В Волжском инвалидов по зрению будут ждать на двух участках, в Михайловке – также на двух, в Михайловском районе участок, снабженный информацией...
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|Общество
|03.03.2018 13:10 (Обновлено: 03.03.2018 16:55)
В отношении четырех волгоградских управляющих компаний за плохую уборку снега в жилых дворах составлены административные протоколы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в инспекции Госжилнадзора по региону. Крупные штрафы, в случае соответствующего решения мирового суда, грозят ООО «ЖЭК», ООО «Уютный город», ООО «МУК» и ООО «УК «Ангарское». В настоящее время инспекция Госжилнадзора готовится возбудить еще одно административное дело – в отношении ООО «УК Ворошиловского района». Три компании, за исключением «ЖЭКа», предписания надзорного органа выполнили и привели состояние дворов в надлежащий вид. ООО «ЖЭК» выдано повторное предписание, исполнение которого будет обязательно проверено. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная управляющим компаниям за...
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|Общество
|03.03.2018 10:49
Новый способ решения проблемы долгостроев изобрели в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет строительства Волгоградской области предложил внести изменения в закон Волгоградской области о развитии жилищного кредитования, которые, как считают в органе исполнительной власти, смогут повлиять на ситуацию в этой сфере. В частности, предлагается частично компенсировать ипотечные кредиты тем, кто решится приобрести квартиру в «замороженном» доме. Планируется производить такие выплаты в течение двух лет в размере, который будет установлен региональными властями, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Главное условие – квартиры должны быть приобретены после 1 января 2018 года. Речь, впрочем, идет о домах,...
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4 марта 17:46
4 марта 16:25
Волгоградец увел сноуборд у жителя Москвы в Карачаево-Черкессии
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Происшествия
4 марта 16:25
Волгоградец увел сноуборд у жителя Москвы в Карачаево-Черкессии
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