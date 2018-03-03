



Суд Волгоградской области признал незаконным постановление избирательной комиссии региона о признании печатного материала в волгоградской газете "Правда и порядок" незаконной агитацией. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, заявленные требования избиркома к депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову, на чьи средства была издана газета, суд признал необоснованными и не подлежащими удовлетворению. "...В материале отсутствуют призывы голосовать за кандидата в президенты, либо голосовать против других кандидатов. Вывод избирательной комиссии Волгоградской области об агитационном характере печатного материала, по мнению суда, не имеет достаточных фактических и правовых оснований, является надуманным и гипертрофированным", - говорится в решении суда.

Напомним, 8 февраля 2018 года избирательная комиссия Волгоградской области признала информационный бюллетень "Правда и порядок" , издаваемый депутатом волгоградской облдумы Михаилом Таранцовым, незаконно изготовленным печатным агитационным материалом и направила в главное управление МВД по региону представление "о пресечении противоправной агитационной деятельности на территории Волгоградской области, о привлечении виновных лиц к ответственности и изъятии агитационного материала.



