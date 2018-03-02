В Волгоградской области не прекращаются поиски пропавшей девочки





В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел МВД России «Камышинский» 1 марта 2018 года около 21-00 час. Утром одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая ушла в школу, однако в учебное заведение не дошла, домой не вернулась. По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.





Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые ниже плеч.







