



В отношении четырех волгоградских управляющих компаний за плохую уборку снега в жилых дворах составлены административные протоколы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в инспекции Госжилнадзора по региону. Крупные штрафы, в случае соответствующего решения мирового суда, грозят ООО «ЖЭК», ООО «Уютный город», ООО «МУК» и ООО «УК «Ангарское». В настоящее время инспекция Госжилнадзора готовится возбудить еще одно административное дело – в отношении ООО «УК Ворошиловского района».

Три компании, за исключением «ЖЭКа», предписания надзорного органа выполнили и привели состояние дворов в надлежащий вид. ООО «ЖЭК» выдано повторное предписание, исполнение которого будет обязательно проверено. Максимальная сумма штрафа, предусмотренная управляющим компаниям за некачественную уборку дворов, составляет 250 тысяч рублей. Всего в Волгограде за январь-февраль текущего года инспекция обследовала 190 придомовых территорий жилых многоэтажек на предмет наличия наледи и скопления снега. В 55 дворах ревизоры выявили нарушения.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, в Волгограде после февральских снегопадов и последующих перепадов температур от низких к высоким многие жилые дворы превратились в опасную зону для горожан. Рейды, проведенные ИА «Высота 102» в середине февраля, показывали, что передвигаться по пешеходным дорожкам и внутридворовым проездам крайне сложно – прилегающие к подъездам территории оказались во власти снега и наледи. Спустя неделю после выхода репортажа повторные визиты съемочных бригад информагентства в те же самые дворы показали, что ситуация начала меняться к лучшему.

К инспекции Госжилнадзора по области напоминают волгоградцам, что если земельный участок, на котором стоит дом, прошел кадастровый учет и входит в состав общего имущества, то УК в полном объеме отвечает за расчистку входов во двор, пешеходных дорожек, тротуаров и внутриквартальных проездов. Технические нормативы по уборке двора предполагают уборку снега под лопату или под скребок. То есть недостаточно, чтобы снег был притоптан и присыпан песком. Нормативы говорят о том, что снег должен быть убран. Наледь необходимо обрабатывать противогололедными составами или песко-соляной смесью. Отрезок пути рядового волгоградца от границы жилого двора и до остановки общественного транспорта уже находится в зоне ответственности муниципалитета. Обо всех случаях некачественной уборки волгоградцам также рекомендовано сообщать в муниципальную жилищную инспекцию или районную администрацию.



