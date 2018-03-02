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Расследования
 03.03.2018 10:48

В Волжском двое аферистов заработали на горе матери

Вступил в законную силу приговор суда в отношении волжанина, осужденного за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, двое волжан выманили у женщины, которая искала свою пропавшую дочь, 132 тысячи рублей. При этом один из них точно знал о том, что дочь умерла. Но им удавалось обманывать женщину ложной информацией о якобы известном им местонахождении пропавшей. Деньги, заработанные на горе матери, парочка тратила на свои нужды. Приговором Волжского городского суда  в декабре 2017 года, один из волжан был признан виновным по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако свою вину он признал частично, пояснив, что не знал о смерти разыскиваемой женщины и действительно осуществлял ее поиски, выезжая в Волгоград и в Сочи. Причем, с его слов, тратил он деньги исключительно на поиски. Не согласившись с приговором, подсудимый его обжаловал, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения. 
Ранее в 2015 году второй волжанин уже был осужден по данному преступлению к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
 

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В Волгоградской области не прекращаются поиски пропавшей девочки В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел    МВД России «Камышинский» 1 марта  2018 года около 21-00 час. Утром одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая ушла в школу, однако в учебное заведение не дошла, домой не вернулась.   По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.  Приметы...
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Выборы 03.03.2018 14:18

В Волгоградской области на 11 избирательных участках ждут инвалидов по зрению Специальной литературой и брошюрами с рельефно-точечным шрифтом Брайля будут снабжены 11 избирательных участков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, на данных участках распространят литературу, содержащую информацию о голосовании на выборах президента РФ, а также о референдуме о смене часового пояса, в частности, и содержание вопроса, который будет на него выноситься. В Волгограде таких участков откроется четыре – два в Дзержинском и столько же в Центральном районах. В Волжском инвалидов по зрению будут ждать на двух участках, в Михайловке – также на двух, в Михайловском районе участок, снабженный информацией...
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Общество 03.03.2018 13:10 (Обновлено: 03.03.2018 14:31)

В Волгограде нескольким УК грозят крупные штрафы за ленивую уборку снега во дворах В отношении четырех волгоградских управляющих компаний  за плохую уборку снега в жилых дворах составлены административные протоколы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в инспекции Госжилнадзора по региону.  Крупные штрафы, в случае соответствующего решения мирового суда, грозят ООО «ЖЭК», ООО «Уютный город», ООО «МУК» и ООО «УК «Ангарское».  В настоящее время инспекция Госжилнадзора готовится возбудить еще одно административное дело – в отношении ООО «УК Ворошиловского района».  Три компании, за исключением «ЖЭКа», предписания надзорного органа выполнили  и привели состояние дворов в надлежащий вид. ООО «ЖЭК» выдано повторное предписание, исполнение которого будет обязательно проверено.  Максимальная сумма штрафа, предусмотренная управляющим компаниям за...
Прочитана: 853 раз
Общество 03.03.2018 10:49

Волгоградцев зазывают покупать квартиры в долгостроях Новый способ решения проблемы долгостроев изобрели в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет строительства Волгоградской области предложил внести изменения в закон Волгоградской области о развитии жилищного кредитования, которые, как считают в органе исполнительной власти, смогут повлиять на ситуацию в этой сфере. В частности, предлагается частично компенсировать ипотечные кредиты тем, кто решится приобрести квартиру в «замороженном» доме. Планируется производить такие выплаты в течение двух лет в размере, который будет установлен региональными властями, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Главное условие – квартиры должны быть приобретены после 1 января 2018 года. Речь, впрочем, идет о домах,...
Прочитана: 2691 раз
Общество 03.03.2018 10:12

В Волгограде прошел ночной «парад» коммунальной техники Минувшей ночью дорожно-коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада, начавшегося еще накануне вечером. С помощью 82 единиц специальной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машин, на проезжую часть было нанесено около 283 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. Работы велись и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта – эти территории также очищались от снега и были обработаны противогололедными материалами, чтобы сделать площадки безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. ...
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Расследования 03.03.2018 08:09

Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам  с двух  жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России,  предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили...
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Общество 03.03.2018 07:03

Администрацию Волгограда просят принять меры в связи с обнаружением объекта, который представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, наплавной мост, связывающий остров Сарептский в Красноармейском районе города и правый берег затона Сарептский, не отвечает требованиям безопасности. Опасное сооружение было обнаружено при проведении рейдового обследования береговой полосы и акватории реки Волги руководителями управления Росприроднадзора. Материалы были переданы в транспортную прокуратуру. Чтобы не произошло беды, мэрию просят отреагировать на данную информацию.
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Аналитика 02.03.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: Журналисты-участники форума ОНФ встретились с президентом России. Строительные работы на стадионе “Волгоград Арена” подошли к концу. Светлоярский район стал еще одной “горячей точкой” на экологической карте области. Глава отдела телемаркетинга “Бьюти тайм” отправилась в СИЗО. Несмотря на мороз и снег волгоградцы почувствовали приход весны. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 27504 раз
Расследования 02.03.2018 19:48

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор волгоградкам Красноперовой и Ляткиной за нападение на  подростков, сделавших им замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в июле 2016 года Красноперова припарковала свой автомобиль на тротуаре. Проходившие мимо молодые люди сделали ей замечание. Рассерженная волгоградка  попыталась наехать на  компанию машиной. А когда один из парней упал, накинулась на него с кулаками. В этом женщине помогала ее подруга Ляткина.  Последняя ударила девушку, которая пыталась снять происходящее на мобильный телефон. За это районный суд приговорил Красноперову к 1 году 2 месяцам условно, а Ляткиной назначил 240 часов обязательных работ. Областная инстанция...
Прочитана: 2494 раз
Происшествия 02.03.2018 19:43

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи школьницы в Камышине. Об этом ИА “Высота 102” заявили в региональном управлении СУ СК России. Напомним, 11-летняя Анна Выпрецкая исчезла накануне утром по пути в школу. При этом учебное заведение находится всего в полутора сотнях метров от ее дома. Днем родители и друзья пытались дозвониться до нее по сотовому телефону, но он был отключен. Правоохранители отрабатывают версию, согласно которой школьница могла уехать из родного города. Об этом ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональное ГУ МВД. Поиски пропавшей продолжались всю прошлую ночь, но  результата не принесли. 
Прочитана: 2795 раз
Здравоохранение 02.03.2018 18:17

Волгоградский областной уронефрологический центр  дважды оказался призером международных форумов, проходивших в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгограсдкой области, первое мероприятие - 10-я Юбилейная всероссийская урологическая видеоконференция – прошла с международным участием. Спикерами выступили  ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области оперативной урологии Г. Келлер (Германия); П. Моно (Франция); председатель Российского общества урологов, академик РАН Ю.Г. Аляев, руководители крупных урологических клиник. Конгресс был посвящен высокотехнологичным инновационным методам эндоскопических вмешательств на органах мочеполовой системы, уретральной хирурги, лазерным вмешательствам, нейроурологии. Для участия в проекте от Волгоградского областного уронефрологического центра было представлено 7 работ, посвященных разработке новых методов лечения в...
Прочитана: 1849 раз
Экология 02.03.2018 17:45

В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами» Тема  состояния экологической ситуации в одном из самых приближенных к городу герою Волгограду - Светлоярском районе - стала главной сегодня на заседании рабочей группы экологического совета при Волгоградской областной думе.  В зале собрались представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций, ученые-экологи, сообщает ИА «Высота 102».  Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема отходов, сбрасываемых в пруды-накопители десятками больших и малых промышленных предприятий,  расположенных на этой территории, мусорные свалки, состояние воздуха. Ситуация обсуждается не впервые, но по-прежнему вызывает немало вопросов и у общественников, и  у жителей.  ...
Прочитана: 5878 раз
Общество 02.03.2018 16:12

Назначены новые руководители четырех районных судов Волгограда и Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ, председателем Быковского районного суда стала Светлана Пригарина, Краснослободский суд возглавил Александр Антонов, Новониколаевский районный суд – Тамара Федорченко. Произошли кадровые перестановки и в Центральном районном суде Волгограда. Здесь председателем стал Алексей Глухов.
Прочитана: 5102 раз
Телеком 02.03.2018 15:50

Пользователи Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка теперь могут воспользоваться бесплатным сервисом и подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг. Интеграцию информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации провел «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах...
Прочитана: 1502 раз
Расследования 02.03.2018 15:49

В Волгограде арестовали главную "зазывалу" косметологического центра "Бьюти тайм" На два месяца арестована  руководитель телемаркетингового отдела компании “Город красоты”,  более известной как “Бюти тайм”,  Ольга Переверзева. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. На реальном аресте настаивал следователь  главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. По имеющейся информации, именно Ольга Переверзева  отвечала за обзвон клиентов косметологического центра - была руководительницей колл-центра.  Полиция продолжает расследование деятельности фирмы.
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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