В Волжском двое аферистов заработали на горе матери

Вступил в законную силу приговор суда в отношении волжанина, осужденного за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, двое волжан выманили у женщины, которая искала свою пропавшую дочь, 132 тысячи рублей. При этом один из них точно знал о том, что дочь умерла. Но им удавалось обманывать женщину ложной информацией о якобы известном им местонахождении пропавшей. Деньги, заработанные на горе матери, парочка тратила на свои нужды. Приговором Волжского городского суда в декабре 2017 года, один из волжан был признан виновным по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину) и ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Однако свою вину он признал частично, пояснив, что не знал о смерти разыскиваемой женщины и действительно осуществлял ее поиски, выезжая в Волгоград и в Сочи. Причем, с его слов, тратил он деньги исключительно на поиски. Не согласившись с приговором, подсудимый его обжаловал, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.

Ранее в 2015 году второй волжанин уже был осужден по данному преступлению к 1 году 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



