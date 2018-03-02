Волгоградцев зазывают покупать квартиры в долгостроях





Новый способ решения проблемы долгостроев изобрели в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет строительства Волгоградской области предложил внести изменения в закон Волгоградской области о развитии жилищного кредитования, которые, как считают в органе исполнительной власти, смогут повлиять на ситуацию в этой сфере. В частности, предлагается частично компенсировать ипотечные кредиты тем, кто решится приобрести квартиру в «замороженном» доме. Планируется производить такие выплаты в течение двух лет в размере, который будет установлен региональными властями, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Главное условие – квартиры должны быть приобретены после 1 января 2018 года. Речь, впрочем, идет о домах, для которых уже найдены потенциальные добросовестные застройщики. Как говорится в законопроекте, дополнительных средств внесение правок в закон не потребует. В бюджете этого года уже заложено около 70 миллионов рублей в качестве имущественного взноса некоммерческой организации – Волгоградскому областному фонду жилья и ипотеки – для предоставления части процентов по ипотечным кредитам, использованным для строительства индивидуального жилья. Впрочем, много у данной категории граждан не «отберут» - им достанется около 65 миллионов рублей. Покупателям, которые рискнут приобрести жилье в долгостроях, достанется немногим более 5 миллионов рублей. Таких должно набраться 165 человек. Впрочем, как пояснили в администрации региона, если этот «эксперимент» окажется удачным и востребованным, вполне реально будет изыскать возможность для дальнейшего его финансирования.

Как считают в комитете строительства Волгоградской области, для достройки проблемных объектов, коих в регионе насчитывается 21 (42 дома), требуется заинтересованность как физических, так и юридических лиц. В настоящее время удалось договориться с тремя компаниями – ООО «Пересвет-Регион-Дон», ООО «ИнвестГражданСтрой» и ООО «ВПСК», которые уже взялись и выразили готовность взяться за достройку ЖК «Доминант», ЖК «Атлант», «Чайка-2», «Эдем», и «Парк Европейский». Всего для завершения проблемных объектов требуется около 3,3 миллиардов рублей. Общее количество участников долевого строительства проблемных объектов составляет 3553 человека. При этом в указанных жилых домах остаются нереализованными более 1,5 тысяч квартир на общую сумму более 2,7 миллиардов рублей.







