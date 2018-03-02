В Волгограде прошел ночной «парад» коммунальной техники





Минувшей ночью дорожно-коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада, начавшегося еще накануне вечером. С помощью 82 единиц специальной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машин, на проезжую часть было нанесено около 283 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.

В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. Работы велись и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта – эти территории также очищались от снега и были обработаны противогололедными материалами, чтобы сделать площадки безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

Работы по расчистке улиц продолжаются и в эти часы. Организовано круглосуточное дежурство дорожно-коммунальных служб, на случай ухудшения погодных условий количество работающих на дорогах бригад будет увеличено.