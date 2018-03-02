Специальной литературой и брошюрами с рельефно-точечным шрифтом Брайля будут снабжены 11 избирательных участков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, на данных участках распространят литературу, содержащую информацию о голосовании на выборах президента РФ, а также о референдуме о смене часового пояса, в частности, и содержание вопроса, который будет на него выноситься. В Волгограде таких участков откроется четыре – два в Дзержинском и столько же в Центральном районах. В Волжском инвалидов по зрению будут ждать на двух участках, в Михайловке – также на двух, в Михайловском районе участок, снабженный информацией...