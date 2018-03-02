В Волгограде автоледи за нападение на пешехода получила уголовную статью

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор волгоградкам Красноперовой и Ляткиной за нападение на подростков, сделавших им замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в июле 2016 года Красноперова припарковала свой автомобиль на тротуаре. Проходившие мимо молодые люди сделали ей замечание. Рассерженная волгоградка попыталась наехать на компанию машиной. А когда один из парней упал, накинулась на него с кулаками. В этом женщине помогала ее подруга Ляткина. Последняя ударила девушку, которая пыталась снять происходящее на мобильный телефон.

За это районный суд приговорил Красноперову к 1 году 2 месяцам условно, а Ляткиной назначил 240 часов обязательных работ. Областная инстанция оставила приговор в силе.



















