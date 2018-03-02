Волгоградский областной уронефрологический центр дважды оказался призером международных форумов, проходивших в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгограсдкой области, первое мероприятие - 10-я Юбилейная всероссийская урологическая видеоконференция – прошла с международным участием. Спикерами выступили ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области оперативной урологии Г. Келлер (Германия); П. Моно (Франция); председатель Российского общества урологов, академик РАН Ю.Г. Аляев, руководители крупных урологических клиник. Конгресс был посвящен высокотехнологичным инновационным методам эндоскопических вмешательств на органах мочеполовой системы, уретральной хирурги, лазерным вмешательствам, нейроурологии. Для участия в проекте от Волгоградского областного уронефрологического центра было представлено 7 работ, посвященных разработке новых методов лечения в онкоурологии и реконструктивной урологии.

5-й Московский Международный фестиваль эндоскопии и хирургии, проходивший под эгидой Минздрава России, стал ещё одним знаковым событием текущего года в хирургическом сообществе. В его рамках были представлены передовые достижения в эндоскопии, хирургии, интервенционных методах диагностики и лечения. С докладами выступили ведущие мировые и отечественные эксперты.

В ходе конгресса состоялся конкурс «Лучшее видео», где были представлены десятки работ ведущих клиник России. Работа Волгоградского областного уронефрологического центра «Лапароскопическая резекция множественных злокачественных опухолей почек в условиях сохраненного кровотока» победила в номинации «Интересное клиническое наблюдение».



