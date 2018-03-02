В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами»





Тема состояния экологической ситуации в одном из самых приближенных к городу герою Волгограду - Светлоярском районе - стала главной сегодня на заседании рабочей группы экологического совета при Волгоградской областной думе. В зале собрались представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций, ученые-экологи, сообщает ИА «Высота 102». Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема отходов, сбрасываемых в пруды-накопители десятками больших и малых промышленных предприятий, расположенных на этой территории, мусорные свалки, состояние воздуха. Ситуация обсуждается не впервые, но по-прежнему вызывает немало вопросов и у общественников, и у жителей.

По словам председателя экосовета при Волгоградской областной думе Ирины Соловьевой, ситуация требует скорейшего разрешения. «Вместе с представителями природоохранных ведомств мы обследовали площадки и предприятия, расположенные в промзоне вблизи поселка Светлый Яр, - напомнила она присутствующим. - Была создана рабочая группа по изучению экологической ситуации в близлежащем к Волгограду районе. Привлекли специалистов лаборатории для отбора проб атмосферного воздуха и отходов».

Как признался представитель управления Роспотребнадзора по региону Владимир Перехожев, для того, чтобы получить объективную оценку состояния воздуха, необходимо проводить исследования состояния воздуха постоянно. Только в этом случае можно понять, какое именно предприятие и какими веществами отравляет воздух. Согласился с выступающим руководитель общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев. Он рассказал, что сам живет в соседнем со Светлоярским районом - Красноармейском - и иногда даже на улицу выйти невозможно: просто нечем дышать. Он предложил объявить эту территорию зоной особого контроля, чтобы на самом деле понять степень проблемы. По его мнению, необходимо заключить договоры с несколькими независимыми лабораториями для забора проб воздуха, чтобы выяснить истинный источник заражения.

«Понятно, что проблема родилась не вчера, а копилась десятилетиями», - считает жительница Светлоярского района Анастасия Сергеева. Она также убеждена, что «мозаичные» пробы воздуха к результату не приведут, нужна системная работа по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий. Но, чтобы установить приборы непрерывного аналитического контроля, предприятиям нужны значительные средства,- поделилась с присутствующими Ирина Соловьева. «Сроки проведения этих мероприятий не раз переносились на последующие годы, поэтому многие думают, что это будет продолжаться и дальше, - сказала она, обращаясь к представителям промышленных предприятий, присутствующим на мероприятии. - Однако напомню слова президента России в Послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Он подчеркнул, что мы много раз «подходили к этому снаряду», и представители промышленности все время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Все, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет».

По словам Соловьевой, этот вопрос крайне актуальный для Волгоградской области, где работает 56 предприятий первой категории, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду. « В течение всего прошлого года мы занимались проблемой внедрения наилучших доступных технологий на производствах, проводили выездные заседания экосовета на предприятиях, также организовали обучающий семинар для руководителей с привлечением экспертов из "Российского бюро наилучших доступных технологий". Эти предприятия оказывают колоссальную нагрузку на экологию, и нам небезразлично, как скоро они перейдут на новые технологии, установят приборы непрерывного экологического контроля. Поэтому и власть, и общество, и наука должны объединиться и побудить нашу промышленность ускорить эту работу».