В Волгограде убивший младенца студент предстанет перед судом

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего студента профессионального училища из г.Камышина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце июля 2017 года обвиняемый после распития спиртных напитков в квартире знакомой начал к ней приставать. Получив отказ, молодой человек пришел в ярость и, раздраженный плачем ее новорожденного ребенка, нанес удары младенцу и его матери. В результате полученных травм месячный ребенок скончался в больнице, здоровью 27-летней матери был причинен тяжкий вред.

Вину молодой человек не признает. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



