



Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» объявил запрос котировок на право заключения договора на проведение инженерно-геологических изысканий в целях рассмотрения возможности строительства (реконструкции) объекта по адресу Волгоград, проспект имени Ленина, 38 для размещения Волгоградского областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт фонда, сегодня начат прием заявок от участников отбора. Как говорится в технической документации, результаты изысканий должны стать основой для подготовки документов территориального планирования. Главная цель работы – изучить возможность размещения объекта предполагаемой площадью в 9 тыс. кв. м. в указанном здании. Работа, стоимость которой определена в 700 тысяч рублей, должна быть выполнена до конца марта этого года.

Напомним, в здании на проспекте Ленина, 38 располагается сегодня Волгоградский технический колледж. Впрочем, еще в начале этого года главный корпус здания был освобожден: учебные аудитории переехали в соседний корпус вместе со студентами и преподавателями. Ранее в администрации Волгоградской области обсуждалась идея перевода студентов этого колледжа в другие учебные заведения города. Основанием для этого послужили материалы проверки КСП Волгоградской области, где усомнились в эффективности выполнения госзадания и расходования бюджетных средств в колледже.

Справка. Сегодня Волгоградский облсуд располагается в двух зданиях - на проспекте Ленина, 8 и на проспекте Ленина, 56а.