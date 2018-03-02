







Абонентская база пользователей услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» увеличилась на две тысячи семей в Волгоградской области с начала 2018 года и превысила 53 тысячи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» очень популярно у жителей нашего региона. Этому во многом способствуют наши акции, в частности, актуальная акция «Год кино». Тем, кто подключает «Интерактивное ТВ» и «Домашний интернет», «Ростелеком» дарит возможность смотреть лучшие фильмы и сериалы бесплатно в течение целого года. К тому же, интерактивный сервис позволяет зрителям управлять услугой по своему усмотрению: смотреть фильмы и программы в удобное для себя время, записывать и сохранять их, дает массу других преимуществ», — директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Червакова.

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» – это возможность просмотра более 200 телевизионных каналов, в том числе 80 каналов в HD-качестве, управления эфиром, доступа к архиву передач и множество развлекательных функций. «Интерактивное ТВ» имеет еще и коробочный вариант под названием «Интерактивное ТВ 2.0», способное работать в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. Это небольшая приставка, которую можно брать с собой в командировку, на дачу, в отпуск – всюду, где есть интернет.