



Пропавшую в Камышине 11-летнюю Анну Выпрецкую будут искать в Волгограде и области, а также в других регионах. Сейчас правоохранители отрабатывают версию, что школьница могла уехать из родного города, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД. Об исчезновении ребенка стало известно накануне, когда Аня не вернулась с уроков. Как выяснилось позднее, на занятиях девочка тоже не появлялась. Однако учителя подумали, что школьница заболела и не стали сообщать родителям. В Камышине всю ночь провели на ногах участники поисковых групп. Вместе с кинологами они осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Пока поиски результата не принесли.



