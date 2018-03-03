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Расследования
 04.03.2018 09:07

В Волгоградской области пассажира поезда "Адлер-Пермь" осудили за ранение попутчика

Полгода исправительных работ с удержание от заработка 10% в доход государства  - к такому сроку в Волгоградской области приговорен пассажир поезда "Адлер-Пермь", ранивший  попутчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, происшествие было зафиксировано в плацкартном вагоне поезда на участке между железнодорожными станциями Качалино и Бердия в Иловлинском районе области. Мужчины употребляли спиртное, а затем поссорились. Взаимные оскорбления закончились тем, что осужденный взял некий предмет, похожий на нож, и ударил им обидчика в область живота. Было установлено, что потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Свою вину пассажир не отрицал, заявил ходатайство о рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел явку с повинной, чистосердечное раскаяние и полное признание вины. В приговоре отмечается, что наказание необходимо считать условным с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которых осужденный обязан доказать свое исправление.

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Общество 04.03.2018 13:08

Сотни волжан сытно накормили на постном фестивале в Волгоградской области Плов, котлеты, салаты, пельмени, блины, торты  – и все это без намека на скоромное. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня  в Центре культуры и искусства «Октябрь»  Волжского состоялся  уже второй по счету фестиваль постной кухни.  Как и в прошлом году, он прошел с аншлагом – сотни волжан самых разных возрастов пришли, чтобы продегустировать постные блюда, а также взять рецепт, чтобы приготовить их дома. Епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, впрочем, напомнил волжанам, что в пост важно не только есть правильную пищу, но самое главное, проявлять духовную стойкость.  Многочисленные блюда, вкусные и сытные, вызвали полный восторг у дегустаторов. Плов с сухофруктами, цветная...
Прочитана: 3728 раз
Общество 04.03.2018 10:51

Трассы Волгоградской области спасают от гололеда 111 единиц дорожной техники, в том числе 72 КДМ, 7 автогрейдеров, 10 тракторов, более 20 погрузчиков устраняют последствия непогоды на областных трассах. За последние сутки было израсходовано 1233 тонн противогололедных реагентов. Расчистка дорог от снега и наледи продолжается, заторов нет, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации Волгоградской области. По данным комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, обработка трасс ведется силами ГБУ «Волгоградавтодор», а также подрядных организаций. По сведениям  Упрдор Азов, на федеральной трассе ростовского направления всю ночь работали 19 единиц спецтехники. Машины обработали 400 километров трасс, отсыпав 1065 тонн песко-соляной смеси. Как сообщили в Упрдор Москва-Волгоград,...
Прочитана: 2279 раз
Происшествия 04.03.2018 10:07

Женщина погибла и мужчина пострадал в аварии в Городищенском районе. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Смертельное столкновение двух корейских  автомобилей произошло на дороге “Волгоград-Каменск-Шахтинский” около восьми часов вечера. 37-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своим “Kia Cee'd”, в результате иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в кроссовер  “Kia Sportage”, которым управлял 34-летний мужчина.  Смертельные травмы получила водитель “Kia Cee'd”, она умерла еще до прибытия скорой помощи. Мужчина госпитализирован с многочисленными ушибами.
Прочитана: 2214 раз
Общество 04.03.2018 09:52

В Волгограде дорожники вышли на борьбу с редким природным явлением На дорогах Волгограда организовано патрулирование дежурных комбинированных дорожных машин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в ночь на 4 марта дорожно-коммунальная техника вышла на противогололедную обработку улиц.  Около 900 тонн песко-соляной смеси было использовано для  устранения последствий ледяного дождя, прошедшего ночью на большей территории города. Волгоградские службы в связи с неблагоприятным погодным прогнозом остаются в состоянии повышенной готовности.  Редкое природное явление – осадки в виде дождя при отрицательной температуре окружающего воздуха - наблюдалось минувшей ночью в областной столице. При таких условиях на всех открытых поверхностях образуется толстый слой гололеда, на дорогах – гололедица. По сообщению ФГБУ...
Прочитана: 1672 раз
Культура 04.03.2018 08:50

Известные музыканты отметили выступление мальчика из Волжского Волгоградской области на проекте «Ты супер!» 15-летний Виктор Борисов из города Волжский Волгоградской области получил зеленый свет от известного продюсера Виктора Дробыша за исполнение на конкурсе  «Ты супер!»  песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе». Как отметили организаторы конкурса, сообщает  ИА "Высота 102",  сразу после завершения выступления он поспешил пожать руку мальчику, а  композитор и продюсер Игорь Крутой отметил, что участнику удалось по-настоящему прочувствовать эту песню, несмотря на юный возраст. Первые воспоминания Виктора Борисова из детства — любимая манная каша, врачи, больничная палата. В больнице Витя провел почти...
Прочитана: 1036 раз
Общество 04.03.2018 08:42

Калининградский след: неформальные штрихи к официальной картине медиафорума ОНФ-2018    В этом году очередной форум независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость» центральный штаб ОНФ очень удачно придумал провести не в Санкт-Петербурге, а в Калининграде. Это означало, что более 500 лауреатов и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», и конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», в том числе представитель ИА «Высота 102», должны были встретиться в самой западной точке страны, до которой при других обстоятельствах, возможно, не добрались бы никогда.     Еще один удачный ход организаторов – совместный полет в Калининград из Москвы и...
Прочитана: 3521 раз
Общество 04.03.2018 08:38

Волгоградский облсуд защитил "Правду и порядок" от вердикта облизбиркома Суд Волгоградской области признал незаконным постановление избирательной комиссии региона  о признании печатного материала  в волгоградской газете  "Правда и порядок" незаконной агитацией. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, заявленные требования избиркома к депутату Волгоградской облдумы Михаилу Таранцову, на чьи средства была издана газета, суд признал необоснованными и не подлежащими удовлетворению. "...В материале отсутствуют призывы голосовать за кандидата в президенты,  либо голосовать против других кандидатов.  Вывод избирательной комиссии Волгоградской области об агитационном характере печатного материала, по мнению суда, не имеет достаточных фактических и правовых оснований, является надуманным и гипертрофированным", - говорится в решении суда. Напомним, 8 февраля 2018 года...
Прочитана: 3180 раз
Общество 03.03.2018 16:57

Суд постановил истребовать у индивидуального предпринимателя из незаконного владения свыше 156 кв.метров земли, расположенной в границах особо охраняемой природной территории - государственный охотничий заказник регионального значения "Раздорский" в Михайловском районе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, земельный участок изымается и передается во владение Волгоградской области. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения подал в суд заместитель прокурора Волгоградской области. По материалам дела, договор аренды данного земельного участка сельскохозяйственного назначения был заключен в 2011 году между районной администрацией и индивидуальным предпринимателем сроком на 49 лет, то есть  до 2059 года. Надзорное ведомство доказало,...
Прочитана: 9884 раз
Расследования 03.03.2018 14:51 (Обновлено: 03.03.2018 18:57)

В Волгоградской области не прекращаются поиски пропавшей девочки В Волгоградской области продолжаются поиски пропавшего без вести ребенка. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Напомним, заявление об исчезновении девочки поступило в межмуниципальный отдел    МВД России «Камышинский» 1 марта  2018 года около 21-00 час. Утром одиннадцатилетняя Анна Выпрецкая ушла в школу, однако в учебное заведение не дошла, домой не вернулась.   По тревоге был поднят личный состав городского отдела полиции. Сформированы поисковые группы, с применением служебных собак обследованы прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежная зона, опрошены возможные свидетели. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело.  Приметы...
Прочитана: 8392 раз
Выборы 03.03.2018 14:18 (Обновлено: 03.03.2018 20:03)

В Волгоградской области на 11 избирательных участках ждут инвалидов по зрению Специальной литературой и брошюрами с рельефно-точечным шрифтом Брайля будут снабжены 11 избирательных участков в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте ИКВО, на данных участках распространят литературу, содержащую информацию о голосовании на выборах президента РФ, а также о референдуме о смене часового пояса, в частности, и содержание вопроса, который будет на него выноситься. В Волгограде таких участков откроется четыре – два в Дзержинском и столько же в Центральном районах. В Волжском инвалидов по зрению будут ждать на двух участках, в Михайловке – также на двух, в Михайловском районе участок, снабженный информацией...
Прочитана: 13291 раз
Общество 03.03.2018 13:10 (Обновлено: 03.03.2018 16:55)

В Волгограде нескольким УК грозят крупные штрафы за ленивую уборку снега во дворах В отношении четырех волгоградских управляющих компаний  за плохую уборку снега в жилых дворах составлены административные протоколы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в инспекции Госжилнадзора по региону.  Крупные штрафы, в случае соответствующего решения мирового суда, грозят ООО «ЖЭК», ООО «Уютный город», ООО «МУК» и ООО «УК «Ангарское».  В настоящее время инспекция Госжилнадзора готовится возбудить еще одно административное дело – в отношении ООО «УК Ворошиловского района».  Три компании, за исключением «ЖЭКа», предписания надзорного органа выполнили  и привели состояние дворов в надлежащий вид. ООО «ЖЭК» выдано повторное предписание, исполнение которого будет обязательно проверено.  Максимальная сумма штрафа, предусмотренная управляющим компаниям за...
Прочитана: 4812 раз
Общество 03.03.2018 10:49

Волгоградцев зазывают покупать квартиры в долгостроях Новый способ решения проблемы долгостроев изобрели в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», комитет строительства Волгоградской области предложил внести изменения в закон Волгоградской области о развитии жилищного кредитования, которые, как считают в органе исполнительной власти, смогут повлиять на ситуацию в этой сфере. В частности, предлагается частично компенсировать ипотечные кредиты тем, кто решится приобрести квартиру в «замороженном» доме. Планируется производить такие выплаты в течение двух лет в размере, который будет установлен региональными властями, но не более 15 тысяч рублей в месяц. Главное условие – квартиры должны быть приобретены после 1 января 2018 года. Речь, впрочем, идет о домах,...
Прочитана: 5838 раз
Расследования 03.03.2018 10:48

Вступил в законную силу приговор суда в отношении волжанина, осужденного за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волжского городского суда Волгоградской области, двое волжан выманили у женщины, которая искала свою пропавшую дочь, 132 тысячи рублей. При этом один из них точно знал о том, что дочь умерла. Но им удавалось обманывать женщину ложной информацией о якобы известном им местонахождении пропавшей. Деньги, заработанные на горе матери, парочка тратила на свои нужды. Приговором Волжского городского суда  в декабре 2017 года, один из волжан был признан виновным по ст.159 ч.2 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного...
Прочитана: 2797 раз
Расследования 03.03.2018 08:09

Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам  с двух  жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России,  предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили...
Прочитана: 3195 раз
Общество 03.03.2018 07:03

Администрацию Волгограда просят принять меры в связи с обнаружением объекта, который представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, наплавной мост, связывающий остров Сарептский в Красноармейском районе города и правый берег затона Сарептский, не отвечает требованиям безопасности. Опасное сооружение было обнаружено при проведении рейдового обследования береговой полосы и акватории реки Волги руководителями управления Росприроднадзора. Материалы были переданы в транспортную прокуратуру. Чтобы не произошло беды, мэрию просят отреагировать на данную информацию.
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Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

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