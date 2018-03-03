Полгода исправительных работ с удержание от заработка 10% в доход государства - к такому сроку в Волгоградской области приговорен пассажир поезда "Адлер-Пермь", ранивший попутчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление мирового судьи, происшествие было зафиксировано в плацкартном вагоне поезда на участке между железнодорожными станциями Качалино и Бердия в Иловлинском районе области. Мужчины употребляли спиртное, а затем поссорились. Взаимные оскорбления закончились тем, что осужденный взял некий предмет, похожий на нож, и ударил им обидчика в область живота. Было установлено, что потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Свою вину пассажир не отрицал, заявил ходатайство о рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. При назначении наказания суд учел явку с повинной, чистосердечное раскаяние и полное признание вины. В приговоре отмечается, что наказание необходимо считать условным с испытательным сроком 8 месяцев, в течение которых осужденный обязан доказать свое исправление.



