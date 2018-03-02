К штрафу в 100 тысяч рублей и лишению свободы на три года условно приговорен житель рабочего поселка Средняя Ахтуба за незаконное изготовление и хранение оружия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Среднеахтубинского районного суда, мужчина, который занимался выпасом скота, нашел в поле двуствольное охотничье ружье с одним патроном. Оружие он решил оставить у себя, а через некоторое время сделал из ружья обрез. Самодельное оружие мужчина первое время хранил дома под диваном, а потом решил перевезти на работу в общественном транспорте. Оружие он положил в обычный полиэтиленовый пакет. По данным следствия, осужденный даже успел пострелять из обреза. Сделал он это по дороге на работу, которая проходила через лесной массив. Здесь он отстрелил один патрон, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Свою вину мужчина признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.



