В Волгоградской области приступили к поиску первоцветов





Предотвращение сбора и уничтожения первоцветов, а также информирование населения о краснокнижных растениях Волгоградской области — такова цель традиционной природоохранной акции «Вестники весны». В этом году специалисты регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводят ее с 1 марта по 31 мая, сообщает ИА «Высота 102». В местах продажи цветов пройдут специальные рейды. Особое внимание будет уделено предпраздничной торговле — в канун 8 марта на прилавках нередко появляются завезенные из южных регионов охраняемые растения.

Также природоохранные мероприятия, направленные на пресечение сбора краснокнижных первоцветов, состоятся в природных парках региона. Главное внимание в ходе акции уделят эколого-просветительской и исследовательской работе. Специалисты проведут мониторинг популяций редких растений, исследуют их состояние и проанализируют динамику численности. Кроме того, в природных парках жителям области расскажут много интересного о первоцветах, произрастающих в Волгоградской области, а также о мерах по их охране.



