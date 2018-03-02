Жительница Волгоградской области замерзла в астраханской степи

К штрафу в 100 тысяч рублей и лишению свободы на три года условно приговорен житель рабочего поселка Средняя Ахтуба за незаконное изготовление и хранение оружия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Среднеахтубинского районного суда, мужчина, который занимался выпасом скота, нашел в поле двуствольное охотничье ружье с одним патроном. Оружие он решил оставить у себя, а через некоторое время сделал из ружья обрез. Самодельное оружие мужчина первое время хранил дома под диваном, а потом решил перевезти на работу в общественном транспорте. Оружие он положил в обычный полиэтиленовый пакет. По данным следствия, осужденный даже успел пострелять из обреза. Сделал...

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