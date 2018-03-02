|Общество
|02.03.2018 13:20
В Волгограде прозвучит «гимн» волонтеров за 100 дней до ЧМ-2018
На Набережной в Волгограде за 100 дней до ЧМ-2018 прозвучит песня о городских волонтерах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, 6 марта песню, музыку и текст к которой создали студенты Волгоградского государственного университета Александр Воробьев и Александра Головченко, исполнят около фонтана «Искусство» в 14-30. Поддержат премьеру песни танцевальным флешмобом 100 волгоградских волонтеров – это активисты Волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе ВолГУ, и Регионального волонтерского центра, являющегося оператором программы «Городские волонтеры».
После музыкального номера по верхней террасе набережной пройдет символичный забег на 2018 метров – принять участие в нем смогут все желающие. Каждый получит фирменную манишку и сувениры с символикой ЧМ-2018.
Организаторами мероприятий выступают комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, региональный комитет образования, науки и молодежной политики, Волгоградский государственный университет и администрация Волгограда.
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|Расследования
|02.03.2018 19:48
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор волгоградкам Красноперовой и Ляткиной за нападение на подростков, сделавших им замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в июле 2016 года Красноперова припарковала свой автомобиль на тротуаре. Проходившие мимо молодые люди сделали ей замечание. Рассерженная волгоградка попыталась наехать на компанию машиной. А когда один из парней упал, накинулась на него с кулаками. В этом женщине помогала ее подруга Ляткина. Последняя ударила девушку, которая пыталась снять происходящее на мобильный телефон. За это районный суд приговорил Красноперову к 1 году 2 месяцам условно, а Ляткиной назначил 240 часов обязательных работ. Областная инстанция...
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|Происшествия
|02.03.2018 19:43
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи школьницы в Камышине. Об этом ИА “Высота 102” заявили в региональном управлении СУ СК России. Напомним, 11-летняя Анна Выпрецкая исчезла накануне утром по пути в школу. При этом учебное заведение находится всего в полутора сотнях метров от ее дома. Днем родители и друзья пытались дозвониться до нее по сотовому телефону, но он был отключен. Правоохранители отрабатывают версию, согласно которой школьница могла уехать из родного города. Об этом ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональное ГУ МВД. Поиски пропавшей продолжались всю прошлую ночь, но результата не принесли.
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|Здравоохранение
|02.03.2018 18:17
Волгоградский областной уронефрологический центр дважды оказался призером международных форумов, проходивших в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгограсдкой области, первое мероприятие - 10-я Юбилейная всероссийская урологическая видеоконференция – прошла с международным участием. Спикерами выступили ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области оперативной урологии Г. Келлер (Германия); П. Моно (Франция); председатель Российского общества урологов, академик РАН Ю.Г. Аляев, руководители крупных урологических клиник. Конгресс был посвящен высокотехнологичным инновационным методам эндоскопических вмешательств на органах мочеполовой системы, уретральной хирурги, лазерным вмешательствам, нейроурологии. Для участия в проекте от Волгоградского областного уронефрологического центра было представлено 7 работ, посвященных разработке новых методов лечения в...
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|Экология
|02.03.2018 17:45
Тема состояния экологической ситуации в одном из самых приближенных к городу герою Волгограду - Светлоярском районе - стала главной сегодня на заседании рабочей группы экологического совета при Волгоградской областной думе. В зале собрались представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций, ученые-экологи, сообщает ИА «Высота 102». Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема отходов, сбрасываемых в пруды-накопители десятками больших и малых промышленных предприятий, расположенных на этой территории, мусорные свалки, состояние воздуха. Ситуация обсуждается не впервые, но по-прежнему вызывает немало вопросов и у общественников, и у жителей. ...
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|Расследования
|02.03.2018 17:32
К штрафу в 100 тысяч рублей и лишению свободы на три года условно приговорен житель рабочего поселка Средняя Ахтуба за незаконное изготовление и хранение оружия. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление Среднеахтубинского районного суда, мужчина, который занимался выпасом скота, нашел в поле двуствольное охотничье ружье с одним патроном. Оружие он решил оставить у себя, а через некоторое время сделал из ружья обрез. Самодельное оружие мужчина первое время хранил дома под диваном, а потом решил перевезти на работу в общественном транспорте. Оружие он положил в обычный полиэтиленовый пакет. По данным следствия, осужденный даже успел пострелять из обреза. Сделал...
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|Общество
|02.03.2018 16:12
Назначены новые руководители четырех районных судов Волгограда и Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ, председателем Быковского районного суда стала Светлана Пригарина, Краснослободский суд возглавил Александр Антонов, Новониколаевский районный суд – Тамара Федорченко. Произошли кадровые перестановки и в Центральном районном суде Волгограда. Здесь председателем стал Алексей Глухов.
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|Телеком
|02.03.2018 15:50
Пользователи Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка теперь могут воспользоваться бесплатным сервисом и подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг. Интеграцию информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации провел «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах...
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|Расследования
|02.03.2018 15:49
На два месяца арестована руководитель телемаркетингового отдела компании “Город красоты”, более известной как “Бюти тайм”, Ольга Переверзева. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. На реальном аресте настаивал следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. По имеющейся информации, именно Ольга Переверзева отвечала за обзвон клиентов косметологического центра - была руководительницей колл-центра. Полиция продолжает расследование деятельности фирмы.
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|Расследования
|02.03.2018 15:47
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего студента профессионального училища из г.Камышина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце июля 2017 года обвиняемый после распития спиртных напитков в квартире знакомой начал к ней приставать. Получив отказ, молодой человек пришел в ярость и, раздраженный плачем ее новорожденного ребенка, нанес удары младенцу и его матери. В результате полученных травм месячный ребенок скончался в больнице, здоровью 27-летней матери был причинен тяжкий вред. Вину молодой человек не признает. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Санкции инкриминируемых статей в качестве...
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|Телеком
|02.03.2018 15:18
Две тысячи семей Волгоградской области стали новыми зрителями «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в 2018 году
Абонентская база пользователей услуги «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» увеличилась на две тысячи семей в Волгоградской области с начала 2018 года и превысила 53 тысячи, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» очень популярно у жителей нашего региона. Этому во многом способствуют наши акции, в частности, актуальная акция «Год кино». Тем, кто подключает «Интерактивное ТВ» и «Домашний интернет», «Ростелеком» дарит возможность смотреть лучшие фильмы и сериалы бесплатно в течение целого года. К тому же, интерактивный сервис позволяет зрителям управлять услугой по своему усмотрению: смотреть фильмы и программы в удобное для себя время, записывать и...
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|Общество
|02.03.2018 15:10
Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» объявил запрос котировок на право заключения договора на проведение инженерно-геологических изысканий в целях рассмотрения возможности строительства (реконструкции) объекта по адресу Волгоград, проспект имени Ленина, 38 для размещения Волгоградского областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт фонда, сегодня начат прием заявок от участников отбора. Как говорится в технической документации, результаты изысканий должны стать основой для подготовки документов территориального планирования. Главная цель работы – изучить возможность размещения объекта предполагаемой площадью в 9 тыс. кв. м. в указанном здании. Работа, стоимость которой определена в 700 тысяч рублей, должна быть выполнена до конца...
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|Экономика
|02.03.2018 15:05 (Обновлено: 02.03.2018 15:07)
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию проекта строительства дорог и тротуаров городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, качество и протяженность дорожного покрытия является важным аспектом проектирования и строительства новых жилых районов, которые здесь возводятся компанией. В уже построенном микрорайоне «Восточный» создана комфортная и современная городская среда. Удобство проживания обеспечивается благодаря высокому уровню благоустройства – удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и площадками, оснащенными спортивным оборудованием для детей и взрослых, в том числе прекрасно спланированной улично-дорожной сети. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» построено 26,3 тыс. кв. м...
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|Расследования
|02.03.2018 14:54
Пропавшую в Камышине 11-летнюю Анну Выпрецкую будут искать в Волгограде и области, а также в других регионах. Сейчас правоохранители отрабатывают версию, что школьница могла уехать из родного города, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД. Об исчезновении ребенка стало известно накануне, когда Аня не вернулась с уроков. Как выяснилось позднее, на занятиях девочка тоже не появлялась. Однако учителя подумали, что школьница заболела и не стали сообщать родителям. В Камышине всю ночь провели на ногах участники поисковых групп. Вместе с кинологами они осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Пока поиски результата не...
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|Экономика
|02.03.2018 13:48
Автомобили Chery давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Автовладельцы отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают другим маркам, а комфорт от управления любой моделью Chery оценят по достоинству даже самые требовательные водители. Представители официального дилерского центра Chery компании «Автомастер» назвали читателям ИА «Высота 102» основные причины, благодаря которым будущие покупатели выбирают свой Chery Tiggo. Широкий модельный ряд и индивидуальный дизайн Внешний вид всех моделей Chery Tiggo отличается уникальным дизайном, который вобрал в себя современные тенденции автомобильной моды. Экстерьер автомобилей Chery выглядит стильно и привлекательно. Интересное решение для задней двери Chery Tiggo3 ...
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|Экология
|02.03.2018 13:46 (Обновлено: 02.03.2018 13:48)
Предотвращение сбора и уничтожения первоцветов, а также информирование населения о краснокнижных растениях Волгоградской области — такова цель традиционной природоохранной акции «Вестники весны». В этом году специалисты регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводят ее с 1 марта по 31 мая, сообщает ИА «Высота 102». В местах продажи цветов пройдут специальные рейды. Особое внимание будет уделено предпраздничной торговле — в канун 8 марта на прилавках нередко появляются завезенные из южных регионов охраняемые растения. Также природоохранные мероприятия, направленные на пресечение сбора краснокнижных первоцветов, состоятся в природных парках региона. Главное внимание в ходе акции уделят эколого-просветительской и исследовательской работе....
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2 марта 15:50
2 марта 15:18
2 марта 15:05
2 марта 13:46
2 марта 13:20
В Волгограде прозвучит «гимн» волонтеров за 100 дней до ЧМ-2018 13
2 марта 12:51
Общество
2 марта 13:20
В Волгограде прозвучит «гимн» волонтеров за 100 дней до ЧМ-2018 13
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