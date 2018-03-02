В Волгограде прозвучит «гимн» волонтеров за 100 дней до ЧМ-2018





На Набережной в Волгограде за 100 дней до ЧМ-2018 прозвучит песня о городских волонтерах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, 6 марта песню, музыку и текст к которой создали студенты Волгоградского государственного университета Александр Воробьев и Александра Головченко, исполнят около фонтана «Искусство» в 14-30. Поддержат премьеру песни танцевальным флешмобом 100 волгоградских волонтеров – это активисты Волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе ВолГУ, и Регионального волонтерского центра, являющегося оператором программы «Городские волонтеры».

После музыкального номера по верхней террасе набережной пройдет символичный забег на 2018 метров – принять участие в нем смогут все желающие. Каждый получит фирменную манишку и сувениры с символикой ЧМ-2018.

Организаторами мероприятий выступают комитет по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области, региональный комитет образования, науки и молодежной политики, Волгоградский государственный университет и администрация Волгограда.



