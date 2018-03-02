Десять причин купить кроссоверы Chery вместо авто с пробегом

Автомобили Chery давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Автовладельцы отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают другим маркам, а комфорт от управления любой моделью Chery оценят по достоинству даже самые требовательные водители. Представители официального дилерского центра Chery компании «Автомастер» назвали читателям ИА «Высота 102» основные причины, благодаря которым будущие покупатели выбирают свой Chery Tiggo









Широкий модельный ряд и индивидуальный дизайн

Внешний вид всех моделей Chery Tiggo отличается уникальным дизайном, который вобрал в себя современные тенденции автомобильной моды. Экстерьер автомобилей Chery выглядит стильно и привлекательно. Интересное решение для задней двери Chery Tiggo3 — она открывается не вверх, а в сторону, что привлекает внимание многих автовладельцев. На двери также находится запасное колесо. Изящные молдинги, радиаторная решетка и четкие линии кузова придают автомобилю солидности, уникальности. Это одна из причин, почему Chery Tiggo становится одним из самых востребованных автомобилей.













Качество от известных мировых брендов

Кроссоверы Chery Tiggo – качественные системы и оборудование от известных автопроизводителей:

• тормозные системы разработаны немецкой компанией BOSCH, которая славится своим качеством и надежностью;

• кузовные технологии предоставлены немецкой фирмой Bentler

• системы подрессоривания - от европейской компании Sachs;

• кондиционеры в новых моделях - от американской компании Delphi;

• подушки и ремни безопасности - шведской фирмы Autoliv;

• юнинг шасси осуществлён известной в автомобильном мире британской компанией LOTUS;

• система доступа в автомобиль без ключа реализована французской Valeo.





Надежность кроссоверов

Все металлические детали кузова имеют закрытую структуру и изготовлены методами штамповки, сварки из оцинкованного стального листа. Передняя и задняя часть кузова имеет буферные зоны для поглощения удара. Материалы корпуса, прочность которых была проверена на многочисленных тестах, имеют улучшенные свойства.













Хорошая управляемость

Мотор в кроссоверах Chery Tiggo уверенно справляется со своими нагрузками. На Chery Tiggo 2 установлена модель двигателя мощностью 106 л.с., Chery Tiggo 3 обладает силовой установкой с повышенными характеристиками – 126 л.с., а Chery Tiggo 5 – 136 л.с.. Используемая технология распределенного впрыска топлива (которое имеет класс Евро 5) позволяет данные моделям кроссоверов соблюсти баланс между хорошими показателями мощности и экономичности.









Низкий расход топлива

Chery Tiggo – удобный внедорожник, который помимо выносливой подвески и эргономичного интерьера может похвастаться и малым расходом топлива. Потребление бензина будет зависеть от объема установленного в автомобиле двигателя, особенности дорожных условий, манеры управления машиной и множества других параметров.





Специальные возможности

Создатели Chery оснастили автомобили большим количеством устройств и возможностей, которые являются уникальными на рынке:

• все фары выглядят очень стильно и придают автомобилю мощный, уверенный вид;

• внешние зеркала заднего вида с электроприводом, обогревом и встроенными указателями поворотов;

• внутрисалонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения уменьшит усталость глаз водителя и повысит безопасность ночного вождения.





Адаптация к эксплуатации в России













Подготовка к российским суровым дорогам – одно из самых важных качеств всей линейки Chery Tiggo. Модели имеют передний привод. Дорожный просвет достаточно большой и составляет 190 мм, что для российских дорог немаловажно, а для езды в городе и парковку у бордюров вполне достаточно. Багажник настолько велик, что позволяет перевозить объемные вещи.





Салон: комфортный дизайн и современное оснащение













Стильный, качественный и изящный интерьер привлекает внимание с первого взгляда. Все приборы, находящиеся в салоне имеют удобные размеры, чтобы водителю за рулем было удобно следить за показателями, не отвлекаясь от дороги.





Высокий уровень безопасности

Безопасность Chery Tiggo всех модификаций находится на высоком уровне и подтверждается соответствующими рейтингами. В базовых комплектациях автомобилей Chery установлены фронтальные подушки безопасности. Антиблокировочная система работает безотказно, и, благодаря ей, водитель может безопасно управлять автомобилем даже на заснеженных трассах. Точные датчики парктроника помогают при парковке в небольших пространствах. На всех моделях установлена эффективная система круиз-контроля, что особенно удобно при длительных путешествиях. Фото 7





Преимущества и выгодные условия покупки у официального дилера компании «Автомастер»

Новые кроссоверы Chery Tiggo доступны по выгодной цене от 673 000 рублей**** в компании «Автомастер».

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* Макферсон

** Чери Тигго

*** Клаудрайв

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