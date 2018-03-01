



Двадцать восемь миллионов рублей потратят на высадку деревьев и саженцев вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, грандиозный по сумме заказ разместило МБУ «Дзержинского района». Финансирование мегапроекта будет осуществляться за счет средств бюджетного учреждения. Планируется, что уже к концу мая магистраль, построенная к ЧМ-2018, будет утопать в тени высокорослых саженцев. Так, будет высажено почти 800 штук различных деревьев и кустарников: например, клен остролистный, робиния лжеакация, ясень зеленый, вяз гладкий, тополь, барбарис, бирючина обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, жимолость, сирень и т.д. Причем саженцы деревьев должны быть уже «подрощенными» и достигать в высоту до 3-4 метров. Также вдоль шоссе появится газон и будут высажены розы.

Деревья планируется сажать по самым современным правилам, используя подпорки и растяжки. Поливаться растения должны не менее 8 раз в год, а при необходимости – и того чаще. Всего ухаживать за посадками исполнитель обязан будет в течение двух лет. А в случае гибели саженцев - производить компенсационную высадку. Еще одно требование заказчика – при приобретении партий саженцев из других областей (кроме Волгоградской), республик и зарубежных стран следует учитывать соответствие видов и сортов древесных насаждений климатическим условиям Волгограда.

Напомним, "возрастные" деревья были высажены и на "Аллее России" около Мамаева кургана, которая открылась 9 мая прошлого года.