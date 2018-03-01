Воронежское издательство требует расчета за Красную книгу Волгоградской области

Свыше 800 тысяч рублей требует взыскать ООО "Издат-Принт" из Воронежа с регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии за Красную книгу Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, в июне 2017 года организация заключила государственный контракт с комитетом на издание двух томов Красной книги региона - "Животные" и "Растения и другие организмы" на общую сумму 796 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, работы были выполнены в срок - до 30 августа 2017 года, но оплата не произведена до настоящего времени. Претензий со стороны заказчика не было, акты выполненных работ комитет подписал. Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с заказчика работ сумму основного долга, а также пени, расходы по оплате госпошлины и юридических услуг. Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционной инстанции.



