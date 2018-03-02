Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 03.03.2018 08:09

В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов

Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам  с двух  жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России,  предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили финансовой организации. Так, по одному договору займа было выплачено за пользование кредитом почти 36 тысяч рублей, тогда как должно было всего 26,3 тысячи рублей. По второму – 39,3 тысячи рублей, хотя максимальная сумма не должна была превысить 20,9 тысяч рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что заемщики  ООО МКК «Моменто деньги» ничего не должны своему кредитору. 
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами Тракторозаводского районного суда Волгограда и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы микрофинансовой организации. 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде пожарные спасли кота при тушении домаВ Волгоградской области разрушенному аэродрому дадут новую жизньЖители поселка Светлый Яр в Волгоградской области массово жалуются на плохой воздухВодолазы продолжили поиски пропавшего на подводной охоте экс-кандидата в мэры ВолгоградаСкандальной заведующей Качалинским детсадом Волгоградской области грозит до 8 лет колонии
 
Актуальные интервью и комментарии

Эдита Новикова: В столице вновь начинаются «Московские сезоны» с Большими Возможностями

Волгоградский перинатальный центр поблагодарили за подаренную жизнь девочкам-тройняшкам

"Взгляд с Высоты": Жители Волгограда по секрету всему свету рассказали, за кого будут голосовать на выборах

Долгожданная весна на пороге. В последний зимний день мы встретились с руководителем волгоградского «Агентства  Больших Возможностей» Эдитой Новиковой, чтобы подвести...

Сегодня Елена Сосновщенко, жительница Кировского...

Через 20 дней в России откроются избирательные участки для голосования на выборах президента РФ. На эту...

Общество 03.03.2018 10:12 (Обновлено: 03.03.2018 10:13)

В Волгограде прошел ночной «парад» коммунальной техники Минувшей ночью дорожно-коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада, начавшегося еще накануне вечером. С помощью 82 единиц специальной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машин, на проезжую часть было нанесено около 283 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда.  В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. Работы велись и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта – эти территории также очищались от снега и были обработаны противогололедными материалами, чтобы сделать площадки безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Работы по...
Прочитана: 93 раз
Происшествия 03.03.2018 10:05

О двоих пострадавших в ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области  ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившим сведениям,  авария произошла накануне на 35 километре дороги  “Суровикино-Тормосин-Нижний Чир”. 67-летний водитель “Daewoo Matiz” превысил скорость и вылетел в кювет. Затем малолитражка врезалась в опору ЛЭП. При столкновении получили травмы две женщины  60 и 64 лет.  Пострадавшие госпитализированы.
Прочитана: 91 раз
Общество 03.03.2018 07:03

Администрацию Волгограда просят принять меры в связи с обнаружением объекта, который представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, наплавной мост, связывающий остров Сарептский в Красноармейском районе города и правый берег затона Сарептский, не отвечает требованиям безопасности. Опасное сооружение было обнаружено при проведении рейдового обследования береговой полосы и акватории реки Волги руководителями управления Росприроднадзора. Материалы были переданы в транспортную прокуратуру. Чтобы не произошло беды, мэрию просят отреагировать на данную информацию.
Прочитана: 1130 раз
Аналитика 02.03.2018 20:06

Смотрите сегодня в программе: Журналисты-участники форума ОНФ встретились с президентом России. Строительные работы на стадионе “Волгоград Арена” подошли к концу. Светлоярский район стал еще одной “горячей точкой” на экологической карте области. Глава отдела телемаркетинга “Бьюти тайм” отправилась в СИЗО. Несмотря на мороз и снег волгоградцы почувствовали приход весны. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни. 
Прочитана: 22438 раз
Расследования 02.03.2018 19:48

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор волгоградкам Красноперовой и Ляткиной за нападение на  подростков, сделавших им замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в июле 2016 года Красноперова припарковала свой автомобиль на тротуаре. Проходившие мимо молодые люди сделали ей замечание. Рассерженная волгоградка  попыталась наехать на  компанию машиной. А когда один из парней упал, накинулась на него с кулаками. В этом женщине помогала ее подруга Ляткина.  Последняя ударила девушку, которая пыталась снять происходящее на мобильный телефон. За это районный суд приговорил Красноперову к 1 году 2 месяцам условно, а Ляткиной назначил 240 часов обязательных работ. Областная инстанция...
Прочитана: 2051 раз
Происшествия 02.03.2018 19:43

Уголовное дело возбуждено по факту пропажи школьницы в Камышине. Об этом ИА “Высота 102” заявили в региональном управлении СУ СК России. Напомним, 11-летняя Анна Выпрецкая исчезла накануне утром по пути в школу. При этом учебное заведение находится всего в полутора сотнях метров от ее дома. Днем родители и друзья пытались дозвониться до нее по сотовому телефону, но он был отключен. Правоохранители отрабатывают версию, согласно которой школьница могла уехать из родного города. Об этом ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональное ГУ МВД. Поиски пропавшей продолжались всю прошлую ночь, но  результата не принесли. 
Прочитана: 2442 раз
Здравоохранение 02.03.2018 18:17

Волгоградский областной уронефрологический центр  дважды оказался призером международных форумов, проходивших в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгограсдкой области, первое мероприятие - 10-я Юбилейная всероссийская урологическая видеоконференция – прошла с международным участием. Спикерами выступили  ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области оперативной урологии Г. Келлер (Германия); П. Моно (Франция); председатель Российского общества урологов, академик РАН Ю.Г. Аляев, руководители крупных урологических клиник. Конгресс был посвящен высокотехнологичным инновационным методам эндоскопических вмешательств на органах мочеполовой системы, уретральной хирурги, лазерным вмешательствам, нейроурологии. Для участия в проекте от Волгоградского областного уронефрологического центра было представлено 7 работ, посвященных разработке новых методов лечения в...
Прочитана: 1460 раз
Экология 02.03.2018 17:45

В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами» Тема  состояния экологической ситуации в одном из самых приближенных к городу герою Волгограду - Светлоярском районе - стала главной сегодня на заседании рабочей группы экологического совета при Волгоградской областной думе.  В зале собрались представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций, ученые-экологи, сообщает ИА «Высота 102».  Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема отходов, сбрасываемых в пруды-накопители десятками больших и малых промышленных предприятий,  расположенных на этой территории, мусорные свалки, состояние воздуха. Ситуация обсуждается не впервые, но по-прежнему вызывает немало вопросов и у общественников, и  у жителей.  ...
Прочитана: 5601 раз
Общество 02.03.2018 16:12

Назначены новые руководители четырех районных судов Волгограда и Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ, председателем Быковского районного суда стала Светлана Пригарина, Краснослободский суд возглавил Александр Антонов, Новониколаевский районный суд – Тамара Федорченко. Произошли кадровые перестановки и в Центральном районном суде Волгограда. Здесь председателем стал Алексей Глухов.
Прочитана: 4567 раз
Телеком 02.03.2018 15:50

Пользователи Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка теперь могут воспользоваться бесплатным сервисом и подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг. Интеграцию информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации провел «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах...
Прочитана: 1271 раз
Расследования 02.03.2018 15:49

В Волгограде арестовали главную "зазывалу" косметологического центра "Бьюти тайм" На два месяца арестована  руководитель телемаркетингового отдела компании “Город красоты”,  более известной как “Бюти тайм”,  Ольга Переверзева. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. На реальном аресте настаивал следователь  главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. По имеющейся информации, именно Ольга Переверзева  отвечала за обзвон клиентов косметологического центра - была руководительницей колл-центра.  Полиция продолжает расследование деятельности фирмы.
Прочитана: 3470 раз
Расследования 02.03.2018 15:47

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего студента профессионального училища из г.Камышина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце июля 2017 года обвиняемый после распития спиртных напитков в квартире знакомой начал к ней приставать. Получив отказ, молодой человек пришел в ярость и, раздраженный плачем ее новорожденного ребенка, нанес удары младенцу и его матери. В результате полученных травм месячный ребенок скончался в больнице, здоровью 27-летней матери был причинен тяжкий вред. Вину  молодой человек не признает. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Санкции инкриминируемых статей в качестве...
Прочитана: 3446 раз
Общество 02.03.2018 15:10

В Волгограде здание бывшего технического колледжа готовят для облсуда Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» объявил запрос котировок на право заключения договора на проведение инженерно-геологических изысканий в целях рассмотрения возможности строительства (реконструкции) объекта по адресу Волгоград, проспект имени Ленина, 38 для размещения Волгоградского областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт фонда, сегодня начат прием заявок от участников отбора. Как говорится в технической документации, результаты изысканий должны стать основой для подготовки документов территориального планирования. Главная цель работы – изучить возможность размещения объекта  предполагаемой площадью в 9 тыс. кв. м. в указанном здании. Работа, стоимость которой определена в 700 тысяч рублей, должна быть выполнена до конца...
Прочитана: 4688 раз
Экономика 02.03.2018 15:05 (Обновлено: 02.03.2018 15:07)

В Котельниково продолжается строительство новых дорог Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию проекта строительства дорог и тротуаров городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия,  качество и протяженность дорожного покрытия является важным аспектом проектирования и строительства новых жилых районов, которые здесь возводятся компанией. В уже построенном микрорайоне «Восточный» создана комфортная и современная городская среда. Удобство проживания обеспечивается благодаря высокому уровню благоустройства – удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и площадками, оснащенными спортивным оборудованием для детей и взрослых, в том числе прекрасно спланированной улично-дорожной сети. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» построено 26,3 тыс. кв. м...
Прочитана: 1745 раз
Расследования 02.03.2018 14:54

Поиски пропавшей девочки продолжат за пределами Волгоградской области Пропавшую в Камышине 11-летнюю Анну Выпрецкую будут искать  в Волгограде и области, а также в других регионах.  Сейчас правоохранители отрабатывают версию, что школьница могла уехать из родного города, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД. Об исчезновении ребенка стало известно накануне, когда Аня  не вернулась с уроков.  Как выяснилось позднее, на занятиях девочка тоже не появлялась. Однако учителя подумали, что школьница заболела и не стали сообщать родителям. В Камышине всю ночь провели на ногах участники поисковых групп. Вместе с кинологами они осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Пока поиски результата не...
Прочитана: 4929 раз


3 марта 10:12
В Волгограде прошел ночной «парад» коммунальной техникиСмотреть фотографии
3 марта 10:05
Две пенсионерки пострадали в налетевшем на ЛЭП “Daewoo Matiz” в Волгоградской области
3 марта 08:09
В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов
3 марта 07:03
В Волгограде нашли опасный мост
2 марта 20:06
“Высота 102” ТВ: Волгоградские журналисты встретились с Владимиром Путиным в Калининграде Комментарии45Cмотреть видео
2 марта 19:48
В Волгограде автоледи за нападение на пешехода получила уголовную статью Комментарии6
2 марта 19:43
По факту пропажи школьницы в Волгоградской области возбуждено уголовное дело Комментарии1
2 марта 18:17
Волгоградский областной уронефрологический центр - призер международных форумов Комментарии3
2 марта 17:45
В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами» Комментарии12Смотреть фотографии
2 марта 16:12
В четырех районных судах Волгограда и области – кадровые перестановки Комментарии22
2 марта 15:50
Онлайн-банкинг обеспечит доступ к порталу госуслуг Комментарии1
2 марта 15:49
В Волгограде арестовали главную "зазывалу" косметологического центра "Бьюти тайм" Комментарии18Смотреть фотографии
2 марта 15:47
В Волгограде убивший младенца студент предстанет перед судом Комментарии6
2 марта 15:10
В Волгограде здание бывшего технического колледжа готовят для облсуда Комментарии22Смотреть фотографии
2 марта 15:05
В Котельниково продолжается строительство новых дорог Комментарии7Смотреть фотографии
2 марта 14:54
Поиски пропавшей девочки продолжат за пределами Волгоградской области Комментарии5Смотреть фотографии
2 марта 13:48
Десять причин купить кроссоверы Chery вместо авто с пробегомСмотреть фотографии
2 марта 13:46
В Волгоградской области приступили к поиску первоцветов Комментарии7Смотреть фотографии
2 марта 13:38
Жительница Волгоградской области замерзла в астраханской степи
2 марта 13:20
В Волгограде прозвучит «гимн» волонтеров за 100 дней до ЧМ-2018 Комментарии14Смотреть фотографии
Расследования
3 марта 08:09
В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов
2 марта 19:48
В Волгограде автоледи за нападение на пешехода получила уголовную статью Комментарии6
2 марта 17:32
Пастуха в Волгоградской области осудили за незаконное изготовление оружия Комментарии10
2 марта 15:49
В Волгограде арестовали главную "зазывалу" косметологического центра "Бьюти тайм" Комментарии18Смотреть фотографии
2 марта 15:47
В Волгограде убивший младенца студент предстанет перед судом Комментарии6
2 марта 14:54
Поиски пропавшей девочки продолжат за пределами Волгоградской области Комментарии5Смотреть фотографии
1 марта 16:16
В Волгограде руководитель салонов красоты останется под стражей Комментарии8Смотреть фотографии
1 марта 10:55
Подпольный филиал онлайн-казино закрыли в Волгограде Комментарии8Смотреть фотографии
28 февраля 21:13
Обвиняемый в зверском убийстве двух девушек в Волжском Волгоградской области пойдет под суд
28 февраля 18:01
В Волгограде "реанимировали" дело о строительстве коттеджа экс-начальнику колонии его подчиненными Комментарии12
28 февраля 12:39
Подпольный бутлегер из Волгограда лишил производителей брендов миллионов рублей Комментарии8
28 февраля 10:47
В Волгограде "адвоката" терроризма оштрафовали почти на треть миллиона Комментарии20
27 февраля 14:12
В Волгограде назвали причину пожара в доме, который унес жизни трех человек Комментарии2Смотреть фотографии
26 февраля 17:51
Отбывшего наказание главу района в Волгоградской области требуют наказать за махинации с землей Комментарии13Смотреть фотографии
26 февраля 17:36
В Волгоградской области заведующий армейским складом ГСМ разлил более 200 тонн бензина Комментарии12
26 февраля 15:08
В Волгограде отменили приговор о незаконной охоте на стаю кабанов Комментарии12
26 февраля 12:18
В Волгоградской области заключенные останутся без мобильников Комментарии1
26 февраля 11:38
Страховщики из Рязани попытались избежать выплат за долгострой в Волгограде Комментарии2Смотреть фотографии
26 февраля 09:58
Скандальной заведующей Качалинским детсадом Волгоградской области грозит до 8 лет колонии Комментарии31Смотреть фотографии
22 февраля 11:58
Грузоперевозчик из Волгоградской области “увез в тень” более 10 миллионов рублей налогов Комментарии10
22 февраля 11:10
В Волгоградской области двое налоговых уклонистов отправились под домашний арест Комментарии4Смотреть фотографии
22 февраля 09:39
Суд «заморозил» сделки с землей аэродрома в Волгоградской области Комментарии60Смотреть фотографии
21 февраля 16:04
Метнувшую в дочь нож жительницу Волгоградской области лишили родительских прав Комментарии4
21 февраля 15:32
В Волгоградской области ветклинику выселяют из жилого дома Комментарии5
21 февраля 14:35
Для сборщика марихуаны из Волгоградской области щедрость может закончиться тюрьмой
21 февраля 13:04
Сына бывшего сити-менеджера Волгограда уличили в денежно-цветочной взятке Комментарии38Смотреть фотографии
21 февраля 10:23
Мошенник из Волгограда выманил квартиру за 14 миллионов рублей у гражданина Сербии Комментарии8
20 февраля 18:45
Тракторист из Волгоградской области осужден за взятку сотруднику ДПС Комментарии16
20 февраля 16:11
Семья телефонных мошенников отправилась под суд в Волгограде
20 февраля 12:38
В Волгограде хотят заключить в СИЗО конвоированного из Москвы учредителя центра красоты "Бьюти тайм" Комментарии16Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Как журналист ИА «Высота 102» вошёл в историю. Кредитную

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

 

Товары для вашего здоровья и красоты (8442)27-06-74

    
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
   
День 2 Марта, Пт
Волгоград
Пасмурно, температура -11..-13 С, давление 755..757 мм рт.ст., ветер Северо-Восточный, 2 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
2 Марта, Пт
1 $ 56.4334 руб.
1 € 68.8826 руб.
1 GBP 77.6919 руб.
1 CHF 59.6737 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
       
       

 

Обсуждают в форуме

33 энергосберегающих чешских трамвайных вагона Волгоград получит в апрелеКомментарии47
“Высота 102” ТВ: Волгоградские журналисты встретились с Владимиром Путиным в КалининградеКомментарии45
Подсчет голосов на выборах президента в Волгоградской области защитят от взломаКомментарии45
К выборам президента России в Волгограде разукрасили студенческое общежитиеКомментарии44
Губернатор Волгоградской области готов встретиться с главой банка для решения вопроса дольщиковКомментарии42
Комитет транспорта Волгоградской области проиграл подрядчику строительства моста через Волгу иск на 137 млн рублейКомментарии41
В Волгограде зовут на выборы банки и магазиныКомментарии41
Заказчик стадиона "Волгоград Арена" объявил о завершении стройкиКомментарии41
Волгоградцы проснулись в "незнакомом" городеКомментарии38
В Волгоградской области депутаты получили новые должности в партии властиКомментарии37
Ученые ВолГУ испортят жизнь мошкаре перед ЧМ-2018Комментарии37
Жители заснеженного Волгограда взялись за лопаты, так и не дождавшись дворниковКомментарии37
Под Волгоградом наркокурьера взяли на детской площадкеКомментарии36
В фонде капремонта Волгоградской области - новый директорКомментарии36
За четыре дня снегопада в Волгограде выпало больше половины месячной нормы осадковКомментарии34

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Главный тренер «Ротор-Волгоград» ждет от новых «парней» не только победных очков
Просмотров: 16494
Журналисту ИА «Высота 102» в Калининграде вручены диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость» и премия фонда ОНФКомментарии9
Просмотров: 6239
В Волгограде "реанимировали" дело о строительстве коттеджа экс-начальнику колонии его подчиненнымиКомментарии12
Просмотров: 6047
Волгоградские депутаты испытали приятный шок от коллективного просмотра послания президентаКомментарии26
Просмотров: 4069
В Волгограде суд обязал жильцов "перевязанного" дома не мешать капремонтуКомментарии19
Просмотров: 3822
Обвиняемый в зверском убийстве двух девушек в Волжском Волгоградской области пойдет под суд
Просмотров: 3710
В Волгограде сотрудник полиции и спасенная им на пожаре девочка встретились как родные людиКомментарии4
Просмотров: 3462
Поиски пропавшей девочки продолжат за пределами Волгоградской областиКомментарии5
Просмотров: 3450
В Волгоградской области объявили борьбу с экологическими «снарядами»Комментарии12
Просмотров: 3263
Подозрительный предмет в поезде "Киров-Кисловодск" вызвал переполох на станции "Волгоград-1"
Просмотров: 3199

Рекомендуемые к прочтению новости

Волгоградские спортсмены отличились на всероссийском турнире по тхэквондо «Русский Воин»Комментарии24
Рекомендации: +59 / 1-
Губернатор Волгоградской области готов встретиться с главой банка для решения вопроса дольщиковКомментарии42
Рекомендации: +24 / 3-
Жители заснеженного Волгограда взялись за лопаты, так и не дождавшись дворниковКомментарии37
Рекомендации: +24 / 3-
В котельной Красноармейского района Волгограда внедрена система автоматики
Рекомендации: +23 / 4-
Отбывшего наказание главу района в Волгоградской области требуют наказать за махинации с землейКомментарии13
Рекомендации: +23 / 4-
Журналисту ИА «Высота 102» в Калининграде вручены диплом лауреата конкурса «Правда и справедливость» и премия фонда ОНФКомментарии9
Рекомендации: +22 / 5-
В Волгограде открывается выставка фотофактов пленения ПаулюсаКомментарии2
Рекомендации: +22 / 2-
В Волгограде пожарные спасли кота при тушении дома (ВИДЕО)Комментарии18
Рекомендации: +22 / 2-
В Волгограде на один жилой долгострой стало меньшеКомментарии8
Рекомендации: +22 / 2-
Скандальной заведующей Качалинским детсадом Волгоградской области грозит до 8 лет колонииКомментарии31
Рекомендации: +22 / 5-