В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов

Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам с двух жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России, предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили финансовой организации. Так, по одному договору займа было выплачено за пользование кредитом почти 36 тысяч рублей, тогда как должно было всего 26,3 тысячи рублей. По второму – 39,3 тысячи рублей, хотя максимальная сумма не должна была превысить 20,9 тысяч рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что заемщики ООО МКК «Моменто деньги» ничего не должны своему кредитору.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами Тракторозаводского районного суда Волгограда и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы микрофинансовой организации.



