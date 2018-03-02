|Расследования
|03.03.2018 08:09
В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов
Тракторозаводский районный суд Волгограда отказал в исковых требованиям организации микрозаймов «Моменто деньги» о взыскании задолженности по кредитным договорам с двух жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, волгоградцы взяли взаймы у фирмы 13 и 11 тысяч рублей на месяц с условием оплаты процентов из расчета 3% в день, что составляет 1095% годовых. Однако, согласно данных банка России, предельное значение полной стоимости потребительского кредита, заключаемого микрофинансовыми организациями с физическими лицами на период до 1 месяца при сумме займа до 30000 рублей , не может превышать 856,448% годовых. Исходя из этой процентной ставки, выяснил суд, заемщики даже переплатили финансовой организации. Так, по одному договору займа было выплачено за пользование кредитом почти 36 тысяч рублей, тогда как должно было всего 26,3 тысячи рублей. По второму – 39,3 тысячи рублей, хотя максимальная сумма не должна была превысить 20,9 тысяч рублей. Таким образом, суд пришел к выводу, что заемщики ООО МКК «Моменто деньги» ничего не должны своему кредитору.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами Тракторозаводского районного суда Волгограда и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы микрофинансовой организации.
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|Общество
|03.03.2018 10:12 (Обновлено: 03.03.2018 10:13)
Минувшей ночью дорожно-коммунальные службы приступили к устранению последствий снегопада, начавшегося еще накануне вечером. С помощью 82 единиц специальной техники, в том числе 54 комбинированных дорожных машин, на проезжую часть было нанесено около 283 тонн песко-соляной смеси. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда. В первую очередь работы по очистке от снега и наледи были организованы на основных магистралях, затем специалисты переместились на второстепенные дороги. Работы велись и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта – эти территории также очищались от снега и были обработаны противогололедными материалами, чтобы сделать площадки безопасными для пассажиров, ожидающих общественный транспорт. Работы по...
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|Происшествия
|03.03.2018 10:05
О двоих пострадавших в ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившим сведениям, авария произошла накануне на 35 километре дороги “Суровикино-Тормосин-Нижний Чир”. 67-летний водитель “Daewoo Matiz” превысил скорость и вылетел в кювет. Затем малолитражка врезалась в опору ЛЭП. При столкновении получили травмы две женщины 60 и 64 лет. Пострадавшие госпитализированы.
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|Общество
|03.03.2018 07:03
Администрацию Волгограда просят принять меры в связи с обнаружением объекта, который представляет угрозу для жизни и здоровья граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Росприроднадзора по Волгоградской области, наплавной мост, связывающий остров Сарептский в Красноармейском районе города и правый берег затона Сарептский, не отвечает требованиям безопасности. Опасное сооружение было обнаружено при проведении рейдового обследования береговой полосы и акватории реки Волги руководителями управления Росприроднадзора. Материалы были переданы в транспортную прокуратуру. Чтобы не произошло беды, мэрию просят отреагировать на данную информацию.
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|Аналитика
|02.03.2018 20:06
Смотрите сегодня в программе: Журналисты-участники форума ОНФ встретились с президентом России. Строительные работы на стадионе “Волгоград Арена” подошли к концу. Светлоярский район стал еще одной “горячей точкой” на экологической карте области. Глава отдела телемаркетинга “Бьюти тайм” отправилась в СИЗО. Несмотря на мороз и снег волгоградцы почувствовали приход весны. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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|Расследования
|02.03.2018 19:48
Волгоградский областной суд оставил в силе приговор волгоградкам Красноперовой и Ляткиной за нападение на подростков, сделавших им замечание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, в июле 2016 года Красноперова припарковала свой автомобиль на тротуаре. Проходившие мимо молодые люди сделали ей замечание. Рассерженная волгоградка попыталась наехать на компанию машиной. А когда один из парней упал, накинулась на него с кулаками. В этом женщине помогала ее подруга Ляткина. Последняя ударила девушку, которая пыталась снять происходящее на мобильный телефон. За это районный суд приговорил Красноперову к 1 году 2 месяцам условно, а Ляткиной назначил 240 часов обязательных работ. Областная инстанция...
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|Происшествия
|02.03.2018 19:43
Уголовное дело возбуждено по факту пропажи школьницы в Камышине. Об этом ИА “Высота 102” заявили в региональном управлении СУ СК России. Напомним, 11-летняя Анна Выпрецкая исчезла накануне утром по пути в школу. При этом учебное заведение находится всего в полутора сотнях метров от ее дома. Днем родители и друзья пытались дозвониться до нее по сотовому телефону, но он был отключен. Правоохранители отрабатывают версию, согласно которой школьница могла уехать из родного города. Об этом ранее сообщало информагентство со ссылкой на региональное ГУ МВД. Поиски пропавшей продолжались всю прошлую ночь, но результата не принесли.
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|Здравоохранение
|02.03.2018 18:17
Волгоградский областной уронефрологический центр дважды оказался призером международных форумов, проходивших в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгограсдкой области, первое мероприятие - 10-я Юбилейная всероссийская урологическая видеоконференция – прошла с международным участием. Спикерами выступили ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области оперативной урологии Г. Келлер (Германия); П. Моно (Франция); председатель Российского общества урологов, академик РАН Ю.Г. Аляев, руководители крупных урологических клиник. Конгресс был посвящен высокотехнологичным инновационным методам эндоскопических вмешательств на органах мочеполовой системы, уретральной хирурги, лазерным вмешательствам, нейроурологии. Для участия в проекте от Волгоградского областного уронефрологического центра было представлено 7 работ, посвященных разработке новых методов лечения в...
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|Экология
|02.03.2018 17:45
Тема состояния экологической ситуации в одном из самых приближенных к городу герою Волгограду - Светлоярском районе - стала главной сегодня на заседании рабочей группы экологического совета при Волгоградской областной думе. В зале собрались представители власти, промышленных предприятий, общественных организаций, ученые-экологи, сообщает ИА «Высота 102». Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема отходов, сбрасываемых в пруды-накопители десятками больших и малых промышленных предприятий, расположенных на этой территории, мусорные свалки, состояние воздуха. Ситуация обсуждается не впервые, но по-прежнему вызывает немало вопросов и у общественников, и у жителей. ...
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|Общество
|02.03.2018 16:12
Назначены новые руководители четырех районных судов Волгограда и Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на указ президента РФ, председателем Быковского районного суда стала Светлана Пригарина, Краснослободский суд возглавил Александр Антонов, Новониколаевский районный суд – Тамара Федорченко. Произошли кадровые перестановки и в Центральном районном суде Волгограда. Здесь председателем стал Алексей Глухов.
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|Телеком
|02.03.2018 15:50
Пользователи Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка теперь могут воспользоваться бесплатным сервисом и подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг. Интеграцию информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации провел «Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба оператора. Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн, необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах...
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|Расследования
|02.03.2018 15:49
На два месяца арестована руководитель телемаркетингового отдела компании “Город красоты”, более известной как “Бюти тайм”, Ольга Переверзева. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. На реальном аресте настаивал следователь главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области. По имеющейся информации, именно Ольга Переверзева отвечала за обзвон клиентов косметологического центра - была руководительницей колл-центра. Полиция продолжает расследование деятельности фирмы.
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|Расследования
|02.03.2018 15:47
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего студента профессионального училища из г.Камышина. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в конце июля 2017 года обвиняемый после распития спиртных напитков в квартире знакомой начал к ней приставать. Получив отказ, молодой человек пришел в ярость и, раздраженный плачем ее новорожденного ребенка, нанес удары младенцу и его матери. В результате полученных травм месячный ребенок скончался в больнице, здоровью 27-летней матери был причинен тяжкий вред. Вину молодой человек не признает. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Санкции инкриминируемых статей в качестве...
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|Общество
|02.03.2018 15:10
Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области» объявил запрос котировок на право заключения договора на проведение инженерно-геологических изысканий в целях рассмотрения возможности строительства (реконструкции) объекта по адресу Волгоград, проспект имени Ленина, 38 для размещения Волгоградского областного суда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт фонда, сегодня начат прием заявок от участников отбора. Как говорится в технической документации, результаты изысканий должны стать основой для подготовки документов территориального планирования. Главная цель работы – изучить возможность размещения объекта предполагаемой площадью в 9 тыс. кв. м. в указанном здании. Работа, стоимость которой определена в 700 тысяч рублей, должна быть выполнена до конца...
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|Экономика
|02.03.2018 15:05 (Обновлено: 02.03.2018 15:07)
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию проекта строительства дорог и тротуаров городе Котельниково Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, качество и протяженность дорожного покрытия является важным аспектом проектирования и строительства новых жилых районов, которые здесь возводятся компанией. В уже построенном микрорайоне «Восточный» создана комфортная и современная городская среда. Удобство проживания обеспечивается благодаря высокому уровню благоустройства – удобными скамейками, беседками, прогулочными дорожками и площадками, оснащенными спортивным оборудованием для детей и взрослых, в том числе прекрасно спланированной улично-дорожной сети. Всего с начала реализации проекта строительства новых жилых районов в микрорайоне «Восточном» построено 26,3 тыс. кв. м...
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|Расследования
|02.03.2018 14:54
Пропавшую в Камышине 11-летнюю Анну Выпрецкую будут искать в Волгограде и области, а также в других регионах. Сейчас правоохранители отрабатывают версию, что школьница могла уехать из родного города, сообщили ИА «Высота 102» в региональном ГУ МВД. Об исчезновении ребенка стало известно накануне, когда Аня не вернулась с уроков. Как выяснилось позднее, на занятиях девочка тоже не появлялась. Однако учителя подумали, что школьница заболела и не стали сообщать родителям. В Камышине всю ночь провели на ногах участники поисковых групп. Вместе с кинологами они осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Пока поиски результата не...
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В Волгограде суд защитил двух клиентов фирмы микрозаймов от макропроцентов
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