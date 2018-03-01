Снегопад в Волгоградской области будет идти весь день

Начавшийся сегодня утром в Волгоградской области снегопад, согласно прогнозам Гидрометцентра, будет идти весь день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор «Азов», на подведомственных федеральных автодорогах А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий» и подъезд от Р-22 к г.Элиста дежурит 15 снегоуборочных машин. В случае необходимости количество спецтехники может быть увеличено до 35 единиц.

За ночь уже очищено 800 км трасс, для противогололедной обработки дорожного покрытия израсходовано 232 тонны пескосоляной смеси. Проезд обеспечен в полном объеме во всех направлениях, движение идет в штатном режиме.

Дорожные службы продолжают нести дежурство на федеральных трассах в круглосуточном режиме. Вдоль автодорог установлены пункты метео- и видеоконтроля, благодаря которым оперативные дежурные в режиме реального времени получают информацию о состоянии проезда и могут координировать действия дорожных бригад.

В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных управления для экстренной связи: (863) 2329460.



