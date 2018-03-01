|Общество
|02.03.2018 10:46
Снегопад в Волгоградской области будет идти весь день
Начавшийся сегодня утром в Волгоградской области снегопад, согласно прогнозам Гидрометцентра, будет идти весь день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор «Азов», на подведомственных федеральных автодорогах А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский, Р-22 «Каспий» и подъезд от Р-22 к г.Элиста дежурит 15 снегоуборочных машин. В случае необходимости количество спецтехники может быть увеличено до 35 единиц.
За ночь уже очищено 800 км трасс, для противогололедной обработки дорожного покрытия израсходовано 232 тонны пескосоляной смеси. Проезд обеспечен в полном объеме во всех направлениях, движение идет в штатном режиме.
Дорожные службы продолжают нести дежурство на федеральных трассах в круглосуточном режиме. Вдоль автодорог установлены пункты метео- и видеоконтроля, благодаря которым оперативные дежурные в режиме реального времени получают информацию о состоянии проезда и могут координировать действия дорожных бригад.
В свою очередь, ФКУ Упрдор «Азов» призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы техники. Круглосуточный телефон оперативных дежурных управления для экстренной связи: (863) 2329460.
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|Экономика
|02.03.2018 13:48
Автомобили Chery давно пользуются популярностью среди российских покупателей. Автовладельцы отмечают, что все модели по техническим характеристикам ничуть не уступают другим маркам, а комфорт от управления любой моделью Chery оценят по достоинству даже самые требовательные водители. Представители официального дилерского центра Chery компании «Автомастер» назвали читателям ИА «Высота 102» основные причины, благодаря которым будущие покупатели выбирают свой Chery Tiggo. Широкий модельный ряд и индивидуальный дизайн Внешний вид всех моделей Chery Tiggo отличается уникальным дизайном, который вобрал в себя современные тенденции автомобильной моды. Экстерьер автомобилей Chery выглядит стильно и привлекательно. Интересное решение для задней двери Chery Tiggo3 ...
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|Экология
|02.03.2018 13:46 (Обновлено: 02.03.2018 13:48)
Предотвращение сбора и уничтожения первоцветов, а также информирование населения о краснокнижных растениях Волгоградской области — такова цель традиционной природоохранной акции «Вестники весны». В этом году специалисты регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии проводят ее с 1 марта по 31 мая, сообщает ИА «Высота 102». В местах продажи цветов пройдут специальные рейды. Особое внимание будет уделено предпраздничной торговле — в канун 8 марта на прилавках нередко появляются завезенные из южных регионов охраняемые растения. Также природоохранные мероприятия, направленные на пресечение сбора краснокнижных первоцветов, состоятся в природных парках региона. Главное внимание в ходе акции уделят эколого-просветительской и исследовательской работе....
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|Астрахань
|02.03.2018 13:38
В астраханской степи в 25 километрах от села Пришиб насмерть замёрзла молодая женщина, сообщает ИА "Астрахань 24". Как сообщают региональные следователи, она вместе со своим возлюбленным решила убежать к родственникам в Волгоград. Известно, что жительница соседнего города официально нигде не работала и скиталась по крестьянско-фермерским хозяйствам. В декабре 2017 года она вместе со своим сожителем устроилась в КФХ, где у неё случился конфликт с другой работницей фермерской точки. После этого женщина захотела тайно уехать к родне в Волгоград. В ночь на 1 марта она со своим сожителем пошла вдоль трассы, чтобы поймать попутку. В какой-то момент женщине стало плохо, и...
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|Общество
|02.03.2018 13:20
На Набережной в Волгограде за 100 дней до ЧМ-2018 прозвучит песня о городских волонтерах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, 6 марта песню, музыку и текст к которой создали студенты Волгоградского государственного университета Александр Воробьев и Александра Головченко, исполнят около фонтана «Искусство» в 14-30. Поддержат премьеру песни танцевальным флешмобом 100 волгоградских волонтеров – это активисты Волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе ВолГУ, и Регионального волонтерского центра, являющегося оператором программы «Городские волонтеры». После музыкального номера по верхней террасе набережной пройдет символичный забег на 2018 метров – принять участие в нем смогут все желающие. Каждый получит...
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|Общество
|02.03.2018 12:56
Свыше 800 тысяч рублей требует взыскать ООО "Издат-Принт" из Воронежа с регионального комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии за Красную книгу Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документы арбитража, в июне 2017 года организация заключила государственный контракт с комитетом на издание двух томов Красной книги региона - "Животные" и "Растения и другие организмы" на общую сумму 796 тысяч рублей. Согласно условиям контракта, работы были выполнены в срок - до 30 августа 2017 года, но оплата не произведена до настоящего времени. Претензий со стороны заказчика не было, акты выполненных работ комитет подписал. Арбитражный суд Волгоградской области...
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|Наука
|02.03.2018 12:51
На волгоградском «КАУСТИКе» начала работать базовая кафедра Волгоградского технического университета
Первые 10 студентов Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) из числа магистров и бакалавров приступили к обучению на базовой кафедре «Технология органического и нефтехимического синтеза», которая начала работать на промышленной площадке волгоградского «КАУСТИКа». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, договор о создании на «КАУСТИКе» базовой кафедры химико-технологического факультета был подписан весной минувшего года. Кафедра создана с целью практической подготовки специалистов по направлению «Химическая технология» по программам «Химия и технология органических веществ», «Химия и технология продуктов основного органического и нефтехимического синтеза», «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и ряду других, в том числе по программам...
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|Общество
|02.03.2018 12:00
Двадцать восемь миллионов рублей потратят на высадку деревьев и саженцев вдоль шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, грандиозный по сумме заказ разместило МБУ «Дзержинского района». Финансирование мегапроекта будет осуществляться за счет средств бюджетного учреждения. Планируется, что уже к концу мая магистраль, построенная к ЧМ-2018, будет утопать в тени высокорослых саженцев. Так, будет высажено почти 800 штук различных деревьев и кустарников: например, клен остролистный, робиния лжеакация, ясень зеленый, вяз гладкий, тополь, барбарис, бирючина обыкновенная, пузыреплодник калинолистный, жимолость, сирень и т.д. Причем саженцы деревьев должны быть уже «подрощенными» и достигать в высоту...
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|Экономика
|02.03.2018 11:57
Вопросы фиктивной регистрации организаций и внесения недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были рассмотрены налоговыми органами на публичных слушаниях в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, обсуждение прошло в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности". Участие в слушаниях также приняли представители областной администрации, Торгово-промышленной палаты, прокуратуры, общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия" и др. Отмечалось, что достоверность сведений в ЕГРЮЛ является основной составляющей прозрачного ведения бизнеса и комфортного налогового администрирования. Налоговики напомнили руководителям об уголовной ответственности за фиктивную регистрацию организаций, а также последствиях для...
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|Происшествия
|02.03.2018 10:41 (Обновлено: 02.03.2018 13:46)
Кирилл Абросимов, 25-летний житель г.Волгограда, признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и хулиганстве. Волжский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Абросимов 16 февраля 2017 года около 7 часов утра в маске и с пневматическим пистолетом зашел в отделение медицинского освидетельствования Волжского филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2». Четыре сотрудницы данного учреждения, увидев мужчину с пистолетом, выбежали из помещения....
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|Телеком
|02.03.2018 10:30
В Барселоне на Mobile World Congress «МегаФон» получил награду «Самая быстрая сеть мобильной связи» от компании Ookla®, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета. По результатам замеров скорости доступа в интернет российскими пользователями через приложение Speedtest® от Ookla за второй-третий квартал 2017 года, «МегаФон» показал самые высокие скорости в стране среди всех мобильных операторов. Средняя скорость загрузки данных по России – 25,04 Мб/с. В своем исследовании компания Ookla проанализировала данные более 7 900 000 российских тестов скорости через сети всех операторов с 1 200 000 устройств с поддержкой LTE.Об этом ИА «высота 102» сообщила пресс-служба оператора. «МегаФон» традиционно...
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|Телекурьер
|02.03.2018 09:42
|Происшествия
|02.03.2018 09:24 (Обновлено: 02.03.2018 10:58)
Пропавшую по дороге в школу 11-летнюю Анну Выпрецкую всю ночь искали в Камышине полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сообщение об исчезновении ребенка поступило в отдел полиции накануне в девять часов вечера. Как оказалось, утром девочка ушла в школу, а домой не вернулась. Также выяснилось, что и до учебного заведения она не добралась. По тревоге был поднят весь горотдел полиции. Поисковые группы с кинологами осмотрели всю территорию поблизости от места предполагаемой пропажи ребенка, опрашивали возможных свидетелей. Но поиски пока успеха не принесли. В связи с этим стражи порядка обращаются ко всем, кто владеет информацией...
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|Происшествия
|02.03.2018 08:39
Сегодня в 6-20 в поселке Приморский Калачевского района Волгоградской области перевернулось маршрутное такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, пострадали два человека. 76-летняя и 56-летняя женщины с травмами доставлены в районную больницу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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|Происшествия
|02.03.2018 08:25
По подозрению в причастности к незаконному сбыту наркотиков задержан 47-летний житель города Краснослободск в Волгоградской области. Мужчина был взят с поличным во дворе дома по ул. Фадеева непосредственно во время изготовления на детской площадке так называемой «закладки» с синтетическим наркотиком. Во время дальнейшего обыска в домовладении задержанного полицейские изъяли весы, средства связи, банковские карты, а также запрещенное наркотическое синтетическое вещество, количества которого хватило бы для изготовления около 6 тыс. разовых наркотических доз. Установлено, что задержанный выполнял функции курьера по доставке в регион оптовых партий наркотиков и распространял их на территории города-героя путем закладки в тайники. В отношении задержанного...
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|Аналитика
|01.03.2018 20:18
Смотрите сегодня в программе: гостям ЧМ-2018 покажут красоты и дадут почувствовать вкус Царицына-Сталинграда-Волгограда. Умная электроника будет следить за чистотой выборов президента России. Депутаты облдумы посмотрели и обсудили обращение президента России сообща. Герой найден: 12-летняя девочка и ее мама встретились с полицейским, спасшим ребенка из горящей квартиры. Информационные выпуски ИА "Высота 102" выходят в эфире "Первого волгоградского канала" ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале "Че" "СТВ-Камышин" в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.
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2 марта 12:51
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2 марта 10:46
Снегопад в Волгоградской области будет идти весь день 12
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