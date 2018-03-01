Поджигатель психбольницы в Волгоградской области проведет 3 года в колонии

Абросимов 16 февраля 2017 года около 7 часов утра в маске и с пневматическим пистолетом зашел в отделение медицинского освидетельствования Волжского филиала Волгоградской областной клинической психиатрической больницы №2». Четыре сотрудницы данного учреждения, увидев мужчину с пистолетом, выбежали из помещения. После этого Абросимов облил легковоспламеняющейся жидкостью мебель и поджег отделение медицинского освидетельствования. Таким способом он пытался уничтожить данные анализов на состояние наркотического опьянения, взятые у него в указанном медицинском учреждении накануне, и тем самым избежать административной ответственности. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам при помощи данных камер видеонаблюдения. Противоправными действиями причинен ущерб филиалу и медицинскому персоналу учреждения на сумму свыше 800 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проведенного обыска по месту жительства Абросимова был установлен факт незаконного хранения охотничьего двуствольного ружья, являющегося огнестрельным оружием.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волжскому. Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой г. Волжского. В ходе предварительного расследования и в судебном заседании свою вину Абросимов не признал. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.